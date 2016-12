¡Qué buen año fue 2016 para la música popular!

El 2016 va a ser recordado como un buen año para la música popular. Tanto en Chile como en el mundo. En nuestro país, por el Premio Nacional de Música concedido a Vicente Bianchi; en el mundo, por el Premio Nobel de Literatura otorgado a Bob Dylan. ¡Bien por la música popular!

Hace mucho tiempo que el Premio Nacional de Música no se otorgaba a la música popular. Desde 1994, en que lo obtuvo la folclorista Margot Loyola, contemporánea de Vicente Bianchi, y vecina también acá en La Reina.

Parecía imposible que la música popular volviera a obtener el cetro en Chile. Vicente Bianchi lo había intentado numerosas veces, y siempre fracasaba. Yo lo ayudé en 2014 y, cuando perdimos, un amigo experto en música me comentó: “Nunca se lo dan a la música popular.”

Fue lo mismo que dijo a El Mercurio el musicólogo Juan Pablo González, curiosamente autor de una “Historia social de la música popular en Chile”: “Por primera vez se premia a un compositor de música popular, y por primera vez a un músico cuyos aportes ocurrieron hace 50 años”… Lo cual, obviamente, no es cierto dado que ya se había premiado a Margot Loyola.

El mismo González había opinado en 2010 en una entrevista de Marisol García que sería muy sano que Vicente Bianchi recibiera el premio. Nadie entendió su cambio de opinión.

Cuando hablan de los méritos de Vicente Bianchi siempre recuerdan la “Misa a la chilena” o “Abejorros”. Yo me quedo con las “Tonadas de Manuel Rodríguez”, sobre un texto de Pablo Neruda. Porque me gustan las canciones, y esta sola canción (un gran éxito en 1956 en la maravillosa interpretación de Silvia Infantas y los Baqueanos) bastaría para justificar cualquier premio.

En el caso de Bob Dylan, esa canción puede ser “Like a Rolling Stone” (“piedra que rueda no junta musgo”, dice el refrán). Ignacio Valente se regocija con algunos de sus versos en Artes y Letras: “Cito esta letra por los tres versos siguientes, que contienen una magnífica imagen visual: ‘You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat.’ (‘Solías cabalgar en un caballo cromado con tu diplomático que llevaba sobre el hombro un gato siamés’). Es todo un acierto esta fantasiosa imagen de lo sofisticado: el cabalgar, el color del caballo, la índole del compañero, y lo mejor de todo, el distinguido gato sobre su hombro.”

Es justo la estrofa que olvida Jimi Hendrix en el Festival Pop de Monterey (California, 1967). (Las canciones de Dylan son muy largas). Hendrix, que había triunfado en Inglaterra, pero no en Estados Unidos, llevaba dos canciones, y el público estaba bastante frío en Monterey. Pero Hendrix comienza a tocar los acordes de la canción de Bob Dylan, y el público despierta.

Es junio de 1967: El Verano del Amor.

Se ha dicho poco, pero Bob Dylan es un poeta muy importante en una época precisa: él se convierte en la voz de la rebelión que se había estado incubando entre 1963 y 1965. Dylan llega antes, como un profeta, y así es respetado. Anuncia lo que va a venir. Es el verdadero flautista de Hamelin de toda una generación.

Ha sido un gran año para la música popular en Chile y en el mundo. Ha sido lindo vivirlo.