MKRNI, la tecla justa

Pese a que muchos “expertos y entendidos” consideran que la electrónica, como tal, no es música o carece de la creatividad necesaria que tiene, por ejemplo, una banda tradicional con guitarra, bajo y batería, hace rato que esa discusión perdió sentido, al ver la evolución de grupos del nivel de Depeche Mode, que mezclan de manera perfecta y equilibrada lo tradicional con lo moderno.

En Chile, una de las bandas más interesantes de los últimos años es el trío MKRNI, (Elisita “Punto” Balbontín, Marcelo “Miopec” Peña y Sebastián Román). Hace algunos días presentaron su nuevo disco Hiperrealidad y la verdad es que nuevamente nos sorprenden con un disco estéticamente notable. Con temas bien construidos, con un buen trabajo vocal de Elisita y con un par de sencillos, que seguro darán que hablar.

Conversamos con Elisita Punto, sobre el nuevo trabajo de MKRNI y las proyecciones de una de las mejores bandas de nuestra movida electro-pop.

- Pasaron tres años para la edición de este nuevo álbum, ¿cómo fue el proceso creativo para llegar a crear Hiperrealidad?

Fue un proceso largo y complejo. Empezamos en Puerto Rico, durante una gira. Nos dimos una semana los tres solos en una cabaña en la playa, para empezar a componer y darle una dirección a lo que sería este disco. Después estuvimos un año en el estudio produciendo. Fue un año sin tocar en vivo, cosa que no habíamos hecho antes, llevábamos ocho años sin parar de tocar. El trabajo en estudio fue meticuloso, nos cuestionamos con paciencia los elementos y sonoridades. Una vez que teníamos las maquetas corriendo, fuimos en el estudio CHT a grabar percusiones con Miguel Irarrázabal (baterista) y las voces a Rockstar estudios. El disco tomo otra sonoridad y poder, por lo tanto empezamos a construir sobre eso. Nos dimos cuenta que queríamos que la proyección del sonido fuera en grande. Después entramos en una fase de mezcla y máster, que fue el color final del disco. Ahí trabajamos junto a Dj Raff, del sello Pirotecnia, por donde salió esta placa. Durante el proceso de un año, la oreja también va evolucionando y te pide nuevas cosas. Es importante darle espacios de reposo y distancia para retomar con frescura y saber que elementos tienen que quedar o cambiar.

La forma de trabajo es siempre entre los tres. Uno trae una idea y construimos a partir de eso, y se va transformando. Otras veces las ideas surgen de la improvisación los tres juntos.

- Canciones, el disco anterior, fue un paso adelante en el proceso musical de la banda, ¿Hiperrealidad tiene algo de continuidad o es un camino distinto que empiezan a recorrer?

Hay una continuidad, relacionada a la estructura y a los elementos del pop que nos planteamos en “Canciones”. También quisimos rescatar elementos de un MKRNI anterior a Canciones. Este álbum es un buen resumen de la historia de MKRNI. Incluye desde instrumentales a la energía bailable que tanto nos gusta y las nuevas facetas musicales que cada uno a ido explorando.



- Hay un fuerte crecimiento del gusto por la electrónica en Chile, ¿lo perciben así?

100%. por un lado cada día es más accesible poder hacer música, especialmente electrónica y esto ha desarrollado un gusto en un público más amplio. Hay muchos circuitos diferentes, escenas dentro de una amplia gama nacional. Vienen muchos Dj’s y bandas extranjeras, hay más productoras de eventos especializados. La electrónica ya no es de nicho, pero si hay muchos nichos dentro de ella.

- Estuviste en el recital de Kraftwerk, y sabemos de tu gusto por Depeche Mode, ¿cómo ven a estos maestros que siguen marcando pautas, en sus giras y discos?

Hay mucho que aprender ahí. Están depurados. Son proyectos que han vivido la evolución de las máquinas y se han adaptado a la tecnología, sin perder su identidad. Van directo al grano, sus conceptos son sólidos y poderosos.

- En tu caso, eres una artista bien completa, con tu lado visual y estético muy desarrollado. ¿Con el paso de los años, ese talento tiene más importancia en la creación de los temas de MKRNI?

Con el paso de los años uno va aprendiendo a ver y oír mejor. Los sentidos se van agudizando en la medida que te abres a nuevos conocimientos y herramientas. Siempre busco la relación entre el sonido y lo visual. Buscar una sonoridad en lo visual y viceversa. Los dos ámbitos van de la mano y cada día me he ido proponiendo proyectos más complejos. De todas formas la complejidad no es necesariamente el mejor camino. Hoy día pienso que lo que importa es que se entienda el mensaje, de la forma más democrática posible. No solo quedarse en nichos de expertos. Por otro lado, el oficio es lo esencial en ambas cosas. Cada día requiere más oficio y estudio.

- ¿Cuáles son los próximos pasos para MKRNI, llevar Hiperrealidad de gira por Latinoamérica?

Próximos pasos: salir a tocar el disco. Estamos puliendo el show en vivo para salir mostrarlo. No tenemos confirmada una gira aún, pero sin duda es lo que más nos gustaría. También estamos trabajando en varios videos para los temas.

-Por último y a propósito de tu gusto por la geometría, ¿Hiperrealidad tiene algo de geométrico?

Sí, hay relación. Este mural lo hice al mismo tiempo que estaba trabajando en el disco y se refiere a esas tramas de efectos ópticos. Una aproximación para hablar de Hiperrealidad.