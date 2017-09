Luis Fonsi y el reggaetón zombie

No se trata de desmerecer los diecisiete años de carrera que vende Luis Fonsi ni desconocer éxitos radiales como “Quién te dijo eso” (2003) y “Yo no me doy por vencido” (2008), pero ahora que viene camino a Chile para actuar el 12 y el 13 de octubre en Movistar Arena, el valor del cantante puertorriqueño se resume en una sola palabra: “Despacito”. Hace tres años no tiene disco nuevo y no es problema porque, a dúo con Daddy Yankee, esa sola canción suelta lanzada en enero hace ver su carrera previa de baladista pop tan remota y noventera incluso.

Fonsi no es por supuesto el primero que vende reggaetón para no quedarse atrás. Pero con casi mil millones de reproducciones en YouTube y discos de diamante canjeados por ventas en múltiples países, “Despacito” es lo más visto del año y es el mejor ejemplo de qué significa reggaetón para la industria musical global en 2017. No sólo es la jugada segura hecha por astros internacionales que van desde Enrique Iglesias y Shakira hasta Chayanne y Ricky Martin, e incluso la tabla de salvación de gente que estaba en la auténtica tierra del olvido como Carlos Vives. Es también un zombie musical reanimado una y otra vez por intérpretes y productores que repiten la misma canción. Cambian los yates, autos, modelos y drones de los videos, pero los cuatro acordes de esa canción eterna son los mismos.

Y así “Bailando”, de Enrique Iglesias con Gente de Zona y Descemer Bueno, es la misma canción que “El perdón”, de Nicky Jam con Enrique Iglesias; y “El perdón” es la misma que “Travesura”, “Si tú no vuelves” y “Súbeme la radio”, de los mismos Nicky Jam, Gente de Zona y Enrique Iglesias; y “Si tú no vuelves” es la misma que “Hey DJ”, de CNCO y Yandel; y “Hey DJ” es la misma que “Báilame”, de Nacho con Yandel y Bad Bunny; y “Qué va”, de Ozuna y Alex Sensation; y “Besándote” y “Ando buscando”, de Piso 21; y todas esas por supuesto son la misma que “Despacito”, de Luis Fonsi con Daddy Yankee. Alguna vez el reggaetón fue disruptivo con gente como Tego Calderón y Vico C, y todavía Daddy Yankee, Plan B y el mismo Ozuna lanzan producciones estimulantes, pero la temporada 2017, con Fonsi como símbolo, terminó por demostrar que en las garras de la comercialización murió toda la innovación.