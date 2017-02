GRAMMYS2017 Todo lo que marcó la noche más importante de la música

El arriesgado look de la cantante Halsey fue inspirado en los años 90', con un revelador traje de dos piezas en azul eléctrico.

Luego de su triunfo en el Super Bowl LI, Lady Gaga continúa sorprendiendo con su estilo atrevido en un traje de cuero, un gran underboob y el torso al desnudo, en un particular homenaje a la banda Metallica.

El traje de Solange Knowles no convenció del todo en un diseño plisado dorado de Gucci.

Rihanna optó por un look de dos piezas de Armani, acompañada de una "petaca" con brillos que se robó todas las miradas.

La cantante Katy Perry presentó por primera vez su nuevo sencillo "Chained to the rhythm" y realizó sutiles alusiones en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los problemas de sonido fueron parte de la esperada ceremonia de los premios. En el turno de Metallica junto a Lady Gaga, el micrófono del vocalista de la banda de rock, James Hetfield, no funcionó y debió compartirlo con su compañera. Tras el show, Hetfield se fue indignado del lugar por el desastre vivido.

John Legend y Cynthia Erivo cantaron un cover de la famosa canción God Only Knows de la banda The Beach Boys.