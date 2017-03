Lollapalooza, fiesta efervescente

Cuando el músico Perry Farrell escuchó la palabra “lollapalooza” mientras veía un corto de Los Tres Chiflados en televisión, el término –que significa “extraordinario o inusual”– le pareció perfecto como título de la gira que organizaba para despedir su banda Jane’s Addiction en 1991.

Jamás se imaginó que se transformaría en uno de los festivales más importantes de América, con una fama que atraviesa fronteras. Hoy, es reconocido por los fanáticos de la buena música como una fiesta que reúne cultura, sustentabilidad y sonidos mágicos. Sus asistentes esperan ansiosos esta cita anual que los transporta a un planeta en donde la diversión es la única premisa. Dentro de dicha efervescencia, Chile se apuntó como pionero, pues Santiago se convirtió en la primera ciudad fuera de Estados Unidos que albergó este evento en 2011.

Desde allí, se ha celebrado en seis ocasiones, reuniendo en total más de 700 mil personas. La séptima edición llega hasta el Parque O’Higgins este 1 y 2 de abril, con una programación que incluye 67 bandas con estilos tan variados como rock, pop, punk, reggae y un inmenso abanico de notas.

Dentro de sus grupos más destacados se impone Metallica que, con 35 años de carrera y más de 110 millones de discos vendidos, llega por cuarta vez a Chile. Los míticos del heavy metal enloquecerán a la audiencia con temas legendarios como Nothing else matters y One, al tiempo que deslumbran con los sonidos de su nuevo disco Hardwired… to Self-Destruct.

“¡Estamos vivos!”, gritaron luego de ocho años de silencio, dejando en claro que estremecerán a los 140 mil asistentes de Lolla. Con sonidos más indies, la banda estadounidense The Strokes también alucinará a sus seguidores. Si bien son un emblema de la música mundial, sólo registran un paso por Chile y ya fue hace más de 10 años, por lo que esta será la instancia ideal para darle nuevamente la bienvenida a los intérpretes de Reptilia.

Comandados por Julian Casablanca, entonarán sus himnos clásicos mientras Albert Hammond Jr. se lucirá con su show en la guitarra. Para los fanáticos del R&B, The Weeknd es el ídolo que marca tendencia. El año pasado sacudió al mundo con Beauty Behind The Madness, convirtiéndose en artistas revelación. Con éxitos como Earned it, Can’t feel my face y The Hills. El canadiense debutará en Chile y promete no defraudar. Lo mismo dicen los londinenses The xx, que con su pop independiente se levantan como un verdadero ícono de la música moderna.

Estos tres veinteañeros llegan a promocionar su último disco, I see you, que se ha llevado las palmas por contener una fusión de ritmos optimistas. Mismo panorama para Duran Duran, que trae de vuelta su magia pegadiza con Paper Gods (2015), su decimocuarto álbum de estudio que cuenta con colaboraciones de Lindsay Lohan, Kiesza y John Frusciante. Mientras tanto, el compás latino se toma los escenarios con Bomba Estéreo.

Los colombianos fusionan la música electrónica, con reggae, rap y cumbia, creando un estilo único. Su último disco, Amanecer, consiguió el primer lugar de ventas en su país y el segundo en iTunes Latino en Estados Unidos. Con canciones como Fiesta, Mar y Somos dos, este original conjunto garantiza tardes de baile y desorden en las 80 hectáreas del Parque O’Higgins. Gondwana, Lucybell, Villa Cariño, Alex Anwandter y muchos otros, encenderán los escenarios con sonidos nacionales.

Este último, haciendo uso de sintetizadores y generando un pop completamente bailable. Su último disco, Amiga, ha traspasado fronteras por su calidad y por el contenido de sus letras, muchas veces políticas, que tocan temas como el feminismo, la homosexualidad y el trabajo, entregándole la nota social en esta fiesta multicultural.

Y como todos los años, los niños también tendrán su espacio en Kidzapalooza. Escenarios repletos de color y luminosidad ofrecerán shows en vivo para los más chicos. The Helmets, Mazapán, el Barco Volador, Sophi Lira y un largo etcétera de talentos serán los encargados de entretener a los pequeños mientras las áreas de picnic, comida y lounge hacen el resto.

Como todos los años, la sustentabilidad y el reciclaje ocuparán un lugar importante, demostrando que música, cultura y cuidado del medio ambiente pueden fusionarse y deleitar con vanguardia.