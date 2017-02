JLo enciende nuevas pasiones

Involuntariamente el segmento televisivo Carpool Karaoke (donde estrellas cantan sus hits en el asiento de copiloto durante un paseo con el animador James Corden) reveló el coqueto tono con el que Leonardo DiCaprio se comunica con Jennifer Lopez (47). Lo que partió como una broma del conductor, quien tomó el celular de la cantante para mandarle un mensaje de texto al ganador del Oscar, reveló una amistad de la que pocos sabían.

Tampoco estaba en conocimiento ni de fans o medios —hasta que lo publicó la intérprete de Booty por Instagram— la íntima relación con el popular hiphopero Drake (30). A los pocos segundos de que subiera una foto de ambos, el showbiz ardió.

¿Exageración? En absoluto. Quien no siga al rapero musicalmente, sí lo conoce por su tortuosa relación con Rihanna. El canadiense se trenzó a golpes con Chris Brown por ella, colaboró en sus discos, le dedicó canciones, además de declararle su amor infinitamente por todas las plataformas. Y el año pasado, cuando se creía que finalmente eran una pareja estable (con beso incluido en el escenario), se separaron.

RiRi —quien hacía y deshacía con los sentimientos de Drake— jamás pensó que su ex hallaría revancha en los brazos de JLo.

En un inicio se pensó que ambos estaban colaborando musicalmente y la imagen de internet promocionaba esa sociedad. Pero los artistas han seguido juntos. El va a los shows permanentes que protagoniza la estrella pop en Las Vegas y salen de cita abiertamente en Los Angeles. No tienen problema en que los vean besándose o bailando sensualmente. Y, aunque ella entone “que el amor no tiene precio”, recibió feliz un collar de 100 mil dólares de su joven pretendiente.

La revista Us Weekly afirma que él está totalmente “bajo su encanto” y que tiene una excelente relación con los mellizos de Lopez (Emme y Max).

Drake hasta le organizó una fiesta de graduación cuando supo que ella nunca fue a esa celebración escolar. Obviamente la declaró, con corona y todo, reina de la noche y él se autoproclamó rey.

La siempre explosiva Rihanna se ha burlado de su ex indirectamente a través de las cuentas de sus amigas en redes sociales. Lo ha comparado con una groupie por su comportamiento hacia Jennifer López.

La latina no se inmuta. El romance se instala en un gran momento. Acaba de ganar el premio People’s Choice por su serie Shades of Blue (en Chile por el canal Universal). Esta semana lanza con el diseñador Giuseppe Zanotti una línea de zapatos y confirmó que producirá para la cadena NBC el reality de baile World of Dance, además de protagonizar para TV el musical de Broadway Bye Bye Birdie. Su diario de felicidad seguirá en Instagram, en la misma cuenta que RiRi dejó de seguir.