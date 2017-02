Isabel Pantoja: Hasta que salga el sol

Aunque ya pasó casi un año desde que abandonó la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla; la reina de la copla está decidida a no hablar ni una sola palabra de esa experiencia. Menos de las razones que la llevaron a ser una de las protagonistas del Caso Malaya, que destapó la red de corrupción inmobiliaria que lideraba el ex alcalde de Marbella y ex pareja Julián Muñoz, en la cual ella fue condenada por blanqueo de capitales.

Pese a que no faltan quienes sostienen que frente a una oferta económica suculenta es probable que no guardará detalles de lo que ella misma definió como la peor etapa de su vida; en su círculo íntimo defienden su postura. Aseguran que la Isabel Pantoja versión 2017 sólo anhela a reencontrarse con el público de siempre.

Al menos con Chile, la deuda estará saldada tras su paso por el Festival de Viña y el 5 de marzo en el Movistar Arena en Santiago. El resto de la gira “Hasta que se apague el sol” por el continente aún es una interrogante, aunque tanto en Perú como en México ya dan por hecho que el reencuentro está próximo.

La mujer de origen gitano que convirtió en la viuda más famosa de España en 1984 cuando el toro Avispado mató de una cornada a su marido, el popular torero Francisco Rivera Pérez, eligió el escenario de la Quinta Vergara para proyectar al mercado de habla hispana esta nueva etapa de su carrera, para la cual se instaló en un piso del barrio de Retiro que tiene una monumental vista al parque del mismo nombre. Desde ahí reclutó al diseñador Eduardo Ladrón de Guevara para que renueve por completo su vestuario, a quien, dicen sus allegados, ha dado total libertad de acción.

Su idea es ser fiel a su estilo con una imagen más moderna. Para la creadora de la frase “hay que sonreír, dientes, dientes, que es lo que les jode”, en respuesta no sólo a la avalancha de paparazzis que le ha seguido los pasos por más de 30 años sino a todo a quien se atreviese a cuestionarla, las lágrimas están hoy reservadas para el escenario. Por eso, antes de presentarse en uno de los programas más populares de su país, El Hormiguero, pidió expresamente no mencionar la palabra cárcel.

La exigencia aunque fue recibida con insultos por los cibernautas, no impidió que el espacio batiera su récord histórico de sintonía con 4.783.000 hogares de audiencia. A sus 60 años, la cantora es un reality show en sí mismo. Las letras de las canciones de sus 29 producciones discográficas son el fiel retrato de la pasión, el arrojo y desenfado con que ha circulado por la vida, siempre en la cuerda floja que se equilibra entre escándalos y reconocimientos. Por eso, la posibilidad de una nueva exclusiva millonaria siempre está a la vuelta de la esquina porque a la hora de hacer caja, la Pantoja muestra la misma maestría que sobre las tablas.

El trabajo que la trae de regreso, mezcla sus tradicionales baladas con otros ritmos como el tango y hasta un rap que canta junto a su hijo Kiko Rivera. Una humorada que contrasta con la emoción de “Hasta que te conocí”.

Su regreso a los escenarios, el 11 de febrero en el Palacio de Deportes de Madrid, superó todas las expectativas. Para muchos, la atmósfera del recital que congregó a más de 10 mil personas, hizo recordar al que ofreció hace 32 años en el teatro Lope de Vega, cuando reapareció tras enviudar y entre los asistentes figuraba la entonces reina de España, Sofía.

La actitud expectante como de quien espera los vítores antes de entregarse por completo fue la misma. Pero al final los aplausos pudieron más y al borde de las lágrimas repitió una y otra vez: “Sigo estando aquí”.