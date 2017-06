RUBIO, la nueva apuesta de la estrambótica Fran Straube

No son pocas las veces en que he sentido que la música chilena entrega sorpresas, de esas que nos devuelven la confianza en la creatividad de nuestros valores. Es el caso del proyecto Rubio de Fran Straube. Una mezcla justa de sutileza, sensualidad y sonidos envolventes e intensos.

Aprovechando su regreso desde Europa, conversamos con esta joven, cuyo talento daba de que hablar desde la época de Miss Garrison, Fármacos y otros proyectos.

¿Cuáles son las motivaciones para crear Rubio?

Rubio nace un poco al azar , siempre hago maquetas o ideas , siempre estoy creando algo. Desde una idea en el piano de mi casa o un ritmo en la mesa. A fines del 2014 tenía una canción a la cual le hice un video con una amiga a modo de juego sin pretensión y resultó ser un hermoso material, ahí le puse nombre al proyecto y nació R u b i o. Compartí ese video y tuve muy buen feedback. Tanto con el material audiovisual como con la canción, y poco a poco se fue formalizando en mi “proyecto solista”. Hasta el día hoy.

¿En qué momento de tu carrera te encuentras?

Hace unos años tenía mil proyectos, pero hoy en día focalicé mis energías y solo estoy con Miss Garrison y Rubio. Que son los que más me apasionan.

Con Miss Garrison estamos muy contentos, con el nuevo disco que lanzamos “Al sol de noche” nos ha ido súper bien, a la gente le ha encantado y es lo más bello, ya que fue un disco hecho con puro amor. Hoy en día somos un equipo y eso es increíble. Estamos en plena promoción del nuevo material, hemos ido a tocar al Primavera Sound uno de mis festivales favoritos en Barcelona, también a México, Colombia, Estados Unidos. Contentos por el feedback que hemos tenido y muy agradecida. Llevo años haciendo carrera con lo que más me gusta en la vida que es la música, estoy muy contenta con todo lo que he sembrado y cosechado. Cuando uno hace las cosas con el corazón no hay razones para que salgan mal.

¿Cómo nace la idea de publicar los EP de Rubio, por letras?

Al principio iba hacer un disco de 10 canciones. Pero sobre la marcha me di cuenta que hacer un disco a veces le pones mucha cabeza y se aletarga todo el proceso creativo. Esa fue una de las razones, también es rico ir mostrando hitos o material cada cierto tiempo. Al Hacer 5 EP tienes material para mostrar todo el año y así jugar con la estética, arte, conceptualizar cada EP. Mi idea es crear una historia en cada material. Tanto en lo audiovisual como en la música. Es entretenido y sorpresivo ya que las canciones no están todas listas, ni siquiera compuestas. Voy creando las canciones junto a Pablo Stipicic que es el productor. Cada EP tiene su historia, su mundo, su instrumentación incluso el concepto de las letras tienen algo en común en cada EP.

¿Cómo encontraron sus caminos con Carlos Cabezas?

Hace un par de años Carlos me invitó a participar de un video clip llamado “DETRÁS DEL ALMA” ahí nos conocimos y hubo muy buena onda. Luego nos encontrábamos en tocatas de Miss Garrison o from Mesopotamia que era una banda conceptual que yo tenía. También compartimos escenarios juntos con Garrison y Electrodomésticos. Una vez fue a una tocata de Rubio y se me acercó felicitándome por el proyecto y mi manera de cómo utilizaba mi voz. Así que siempre hubo buena onda. Para mi el es un gran personaje que admiro, lo invité a participar en una de las canciones de Rubio y fue muy lindo trabajar con él ya que me encanta relacionarme con gente de otras edades y sabiduría.

¿Qué importancia tiene el aporte de jungla en Rubio?

¡Uff!, gracias a ellos he podido gestionar y hacer crecer mi arte. Es muy lindo el encuentro con ellos , ya que estamos creciendo juntos, ellos creen en mi y yo en ellos y eso es impagable. Yo nunca había conocido un sello musical que te ayudara con el crecimiento del artista. Aquí hay comunicación, apoyo y transparencia, estoy feliz con ellos.

¿Cómo fue la experiencia de la gira por Cannes y lo que viene con el lanzamiento en Nueva York?

En Cannes fui con Miss Garrison, pasamos por Barcelona, Madrid y Ciudad de México, financiados por los fondos de cultura, fue una gran experiencia, nos fue increíble por todo los festivales que tocamos. ¡Con la banda lo dimos todo!

Ahora me voy a NYC con Rubio ya que lanzaremos el próximo EP “U” por allá, tocaré en un festival en Philadelpia y otro por NYC. Creo que la música de Rubio tiene gran cabida por esas tierras, así que feliz voy a mostrar y a compartir mi arte.

¿Cuánto de ese ser andrógino de Rubio hay en tí?

No sé exactamente cuanto de eso hay en mi, pero siempre he sido muy natural con mi ser, libre, desde mi crianza hasta mis ideales. Las formas culturales nunca han sido un pero, o algo que me imposibilite en mi forma de ser. Quizás para algunas personas eso es andrógino, pero para mi es libertad de expresión.

¿Qué balance haces de la música chilena?

Creo que está en un muy buen momento, siempre he dicho que esta generación o etapa va a dar que hablar en la historia de la música chilena. Llevamos unos siete o diez años en este crecimiento, tanto en la creatividad de los músicos como en el apoyo de Chile en el extranjero. Las bandas que hay se lo toman muy enserio y eso se agradece. Así que solo queda darle pa’ delante, trabajar y gozar de esto. Los chilenos somos muy trabajadores y eso se está notando.

¿Crees que aún sea tema que una mujer como tú, esté tan empoderada en la música?

Uno tiene que hacer la pega y eso habla por si solo, seas hombre o mujer. Entiendo que a pesar de que estamos en el 2017 aún hay diferencias y machismos, pero día a día, ello debe ir cambiando. Yo me dedico a trabajar y crear con el amor, eso es lo que tiene que resaltar, no mi género.

¿Cómo es la convivencia con las nuevas tecnologías y las redes sociales. Es más fácil o más complejo ser músico en esta época?

Hay que hacerse amigo de lo que estamos viviendo ahora, gracias a las redes sociales es que mi música ha sido valorada por el mundo, llegas mas fácil y directo a cualquier parte y eso hay que valorarlo y utilizarlo de una manera sana. Es parte de este siglo y nosotros estamos en esto. Las nuevas tecnologías te ayudan a crear tu música desde un computador, puedes grabar una idea que aparece en la calle con tu celular y eso es increíble. Todo ese mundo virtual es de gran ayuda pero que no te invada en lo real, lo honesto, la vida y la tierra es algo que no se puede perder, creo que no hay que obsesionarse con esas modernidades. Sí hacerse amigo, pero no perder lo tangible, las ideas, el corazón, la mente, la creatividad, el tacto que aunque en el futuro sean todos robot.. uno seguirá siendo ser humano.

BIS ¿Qué se viene ahora para Rubio…giras, lanzamientos, discos, vinilos?

Rubio se está creando y cocinando, este año salen los 5 EP, se vienen giras y promociones, también estoy creando la banda junto a Andres Abarzúa y Lego Moustache. Hay mucha gente detrás del proyecto. Alvaro Puentes en las fotos , Pablo Stipicic en la producción de la música, Paula Sepúlveda en lo audiovisual, Daniel Cornejo en el diseño y Jungla en el crecimiento del proyecto. Somos varios los que creemos en esto. Estoy feliz y concentrada en lo que viene.