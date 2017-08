Revisa los grandes ganadores de los premios MTV VMA 2017

Una vez más, uno de los espectáculos televisivos más importantes de los premios a la música, no defraudó, de hecho, los hitos que marcaron el timming de la transmisión fueron muchos y aquí te lo contamos.

La encargada de la animación de la noche fue la cantante Katy Perry quien sorprendió con un total white increíble que combinó a la perfección con su corte pixie platino. Un diseño muy futurista y moderno firmado por Stephane Rolland de su colección Couture 2017. El blanco de pies a cabeza y un escote lleno de curvas y líneas minimalistas, convirtieron su look en uno de los más interesantes de la noche.

El más galardonado: El rapero Kendrick Lamar se llevó seis de ocho estatuillas a las que estaba nominado. Además fue el debut de ‘Look What You Made Me Do’, el nuevo video de Taylor Swift, que captó la atención por su apariencia sombría y oscura, y en donde, indican, aludió a su eterna pelea con Kanye West.

Revisa a continuación el listado completo de ganadores los MTV VMA 2017:

- VIDEO DEL AÑO: Kendrick Lamar – “Humble” (TDE/Aftermath/Interscope)

- ARTISTA DEL AÑO: Ed Sheeran (Atlantic Records)

- MEJOR ARTISTA NUEVO: Khalid (RCA Records)

- MEJOR COLABORACIÓN: Zayn & Taylor Swift – “I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)” (Republic Records)

- MEJOR POP: Fifth Harmony ft. Gucci Mane – “Down” (Syco Music/Epic Records)

- MEJOR HIP HOP: Kendrick Lamar – “HUMBLE.” (TDE/Aftermath/Interscope)

- MEJOR DANCE: Zedd y Alessia Cara – “Stay” (Interscope)

- MEJOR CINEMATOGRAFÍA: Kendrick Lamar – “HUMBLE.” (TDE/Aftermath/Interscope) (Scott Cunningham)

- MEJOR DIRECCIÓN: Kendrick Lamar – “HUMBLE.” (TDE/Aftermath/Interscope) (Dave Meyers & the little homies)

- MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE: Kendrick Lamar – “HUMBLE.” (TDE/Aftermath/Interscope) (Spencer Graves)

- MEJORES EFECTOS VISUALES: Kendrick Lamar – “HUMBLE.” (TDE/Aftermath/Interscope) (Company: Timber/Lead: Jonah Hall)

- MEJOR COREOGRAFÍA: Kanye West – “Fade” (Def Jam) (Teyana Taylor, Guapo, Jae Blaze & Derek ‘Bentley’ Watkins)

- MEJOR EDICIÓN: Young Thug – “Wyclef Jean” (300 Entertainment/Atlantic Records) (Ryan Staake & Eric Degliomini)

- CANCIÓN DEL VERANO: “XO Tour Llif3″, Lil Uzi Vert

- PREMIO MICHAEL JACKSON A LA VANGUARDIA: Pink