100 años de Violeta Parra: el que explica se complica

El miércoles pasado, la televisión pública argentina emitió el homenaje a los 100 años de Violeta Parra, en el que artistas chilenos y trasandinos participaron de un concierto sinfónico, realizado nada menos que en el histórico Teatro Colón de Buenos Aires y donde estuvo presente incluso la Presidenta Michelle Bachelet.

Por ahí pasaron las voces de Sandra Mihanovich, Javiera Parra, Camila Moreno, Patricio Manns, Kevin Johansen, Roberto Márquez de Illapu, Gepe, Beto Cuevas, entre otros, todos bajo la dirección de Angel Parra.

Independiente de la calidad vocal, de algunos, y la forma en que “reversionaron” los clásicos, de la compositora más grande que ha dado nuestro país, lo que llamó la atención fue el compromiso de la TV Pública argentina, que transmitió en vivo el concierto para toda Argentina. Si, leyó bien, para toda Argentina.

En Chile, sin embargo, TVN, el canal público, sólo preparó un programa especial, pero no transmitió el concierto. La explicación que entregó el productor José Edwards, al portal biobiochile.cl fue que “por motivos técnicos, no existía la completa certeza de que llegarían a las pantallas chilenas con la señal en directo”. Resulta extraño que tiempos en que la tecnología permite el uso de diversas plataformas, no se pueda transmitir en vivo un show, que se realiza al otro lado de la cordillera, más aún cuando el propio canal, gastó bastante más dinero, en tener señal todos los días para la cobertura desde Rusia, de la Copa Confederaciones.

Probablemente, las expectativas de rating no eran muy altas o tal vez, el horario, no era de los mejores, es legítimo incluso que decidan emitirlo en formato de compacto. Pero lo que no se comprende es la falta de compromiso de la tv pública con su rol. El año pasado en este mismo espacio, valoramos el proyecto Puro Chile, que permitió poner en pantalla en nueve capítulos, a creadores chilenos, que tenían poca o escasa difusión en la televisión abierta. Por ahí pasaron los Electrodomésticos, Astro, Denver, (me llamo) Sebastián, Ases Falsos y varios más, que representan lo mejor de nuestra música actual.

Con bombos y platillos, se anunció una segunda temporada, que hasta ahora no ve la luz, los esfuerzos aparentemente se volcaron al sello TVN Records, lo que se valora, pero se entiende más como una unidad de negocio complementaria, para un canal de tv público, cuyo principal objetivo es hacer “buena televisión”.

Lo ocurrido con el concierto de Violeta Parra, es una doble cachetada, porque lo hacen los argentinos y porque además, nos vuelve a recordar lo empantanada que está la puesta en marcha de la tv digital. El apagón analógico, recién se producirá el 2020 y aún nuestros canales abiertos, no diversifican su propuesta en varias señales, que permitan por ejemplo tener contenidos de manera paralela.

No me interesa la discusión sobre el financiamiento de TVN, o que una conductora de noticias haya renunciado porque el sindicato se enteró del sueldo que recibiría durante su ausencia. Lo que me parece absurdo, es que no seamos capaces como país, de entender lo que realmente es la cultura e importante de difundir. Entre tanta teleserie turca, tanto contenido basura, hacerle un guiño a Violeta Parra errado, más cuando nuestros vecinos nos estaban haciendo la pega.