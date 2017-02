El fenómeno Maluma

Cada cierto tiempo, Viña vive episodios de descontrol, efervescencia, locura, manía, como quieran llamarle. Si antes los provocó Luis Miguel, Soda Stereo, Julio Iglesias, Ricky Martin, Arjona, Chayanne y un largo listado de etcéteras, este año la histeria colectiva la desata un joven colombiano, cuya fama se ha acrecentado en Latinoamérica y ya empieza a avanzar hacia el resto del mundo. Pero, ¿qué tiene Maluma, que todas y todos quieren estar cerca suyo o quieren cantar con él?

Hagamos un poco de historia: Maluma tiene recién 23 años, su nombre real es Juan Luis Londoño Arias, es oriundo de Medellín y su nombre nace de las primeras sílabas de los nombres de las tres personas más importantes de su vida. Su madre Marlli, su padre Luis y su hermana Manuela.

Pudo ser futbolista profesional, de hecho su padre tenía la esperanza de que se consolidara en las divisiones menores del Atlético Nacional, y llegara a ser un gran jugador de la selección colombiana. Pero la pasión musical fue más intensa, aunque Maluma reconoce que no fue una decisión fácil.

A los 16 años, ya se dedicó de lleno a la música y comenzó su salto al estrellato, que primero fue local y luego en el resto del continente. Editó Magia su primer disco en 2012, que alcanzó el disco de oro en Colombia. Algunos lo definen como el Justin Timberlake latino, aunque él prefiere decir que su estilo se acerca más al sonido urbano, ese que nace de la calle y que no necesariamente tiene un sonido determinado, sino que mezcla varios ritmos.

Con Pretty Boy, Dirty Boy, su segundo disco, vino la consolidación, y el cielo se abrió para Maluma. Thalia, Shakira y Ricky Martin quisieron grabar con él. Vente pa’acá con el puertoriqueño y Chantaje con su paisana, treparon rápido al número uno.

Es uno de los artistas con más reproducciones en Spotify, solo en Chile más de 54.000 personas escuchan alguna de sus canciones a diario. En Youtube, su video “Borró cassette” ya supera el billón de visualizaciones a nivel mundial.

Maluma es un hijo del modernismo, tiene millones de seguidores en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí se expone, se muestra como es y juega con el deseo de hombres y mujeres. Porque el magnetismo sexual del colombiano traspasa géneros.

Su música tampoco escapa a la polémica, sus letras han sido acusadas de misóginas y humillantes para las mujeres, su canción Cuatro babys, donde presumía de sus aventuras sexuales con cuatro mujeres, fue censurada en varios países, e incluso Carlos Vives, lo criticó abiertamente en la revista Semana: “Eso no significa que no me dé cuenta de que tiene canciones muy perversas y líricas muy pobres. Hay canciones malas y no puedo creer que tengan tanto éxito. En el reggaetón esas canciones son precisamente las que tienen más oportunidades que las de otros artistas que tienen mensajes más amorosos y con mayor calidad”, sostuvo.

Maluma no pasa inadvertido y él lo sabe. Ahora, en el medio musical aún le falta mucho por recorrer, y para ganarse el respeto hace falta mucho más que una cara bonita y un cuerpo tonificado.

Ahora veremos si el colombiano que desata pasiones en Chile, crece en el medio musical tan rápido como su cantidad de seguidores en redes sociales.