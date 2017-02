Donald Trump agita la escena musical

Este 2017 promete. Son varios los lanzamientos altamente esperados en la industria musical. U2 es uno de los emblemáticos que anuncia una nueva placa luego de tres años de silencio, que iniciaron con la publicación de Song of Innocence. En el medio de su gira mundial The Joshua Tree Tour 2017, que por desgracia no anuncia paso por Sudamérica, entre sus destinos, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen, prometen sorpresas con el nuevo trabajo, del que aseguran tener más de 50 canciones para elegir.

Aunque en enero pasado en la revista Rolling Stone, The Edge aseguró que se tomarán un tiempo para la publicación, debido al triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, sus fans esperan que el receso no pase de este año.

Spirit de Depeche Mode, será publicado el 17 de marzo del 2017 y la lista de canciones ya se conoce, así como los diferentes formatos, que van desde la descarga digital a ediciones de lujo en vinilo y disco compacto. No resulta antojadizo que antes de publicar el álbum ya anunciaran la gira ´Global spirit tour`, principalmente porque el mismo grupo aseguró que Spirit es un disco para escucharlo en vivo. Con letras que tendrán un tinte político aludiendo a la llegada al poder de Trump, y la polémica decisión británica de abandonar la Unión Europea. Este es para muchos, uno de los trabajos más esperados del año.

Si hay un grupo que genera adicción al escucharlo es The Killers, la banda norteamericana editó un disco de música navideña, pero desde la aparición de Battle Born el 2012, han tenido a su legión de seguidores en ascuas, conformándose solo con el trabajo solitario de su vocalista, Brandon Flowers.

Fue el baterista Ronnie Vannucci Jr quien aseguró que el grupo ya estaba en el estudio grabando su nuevo álbum, las expectativas son muchas y ya se oyeron unos pequeños acordes de guitarra vía Twitter, algunos aseguran que será un disco más pesado que los anteriores.

Hallelujah Money se llama el primer sencillo del nuevo disco de Gorillaz, el proyecto del líder de Blur, Damon Albarn, con la participación del poeta y multinstrumentista Benjamin Clementine, como era de esperarse venía dedicado contra Trump. En el video, Clementine se presenta como un malvado pastor que glorifica el dinero. Como buena dedicatoria para sus fans, en su cuenta de Facebook, el baterista virtual de la banda Murdoc, dijo “en estos tiempos oscuros todos necesitamos alguien a quien ver hacia arriba. Yo. Es por eso que les doy esta nueva canción de Gorillaz, un iluminador rayo de verdad en la negra noche. Que la disfruten. ¡Y ahora váyanse al diablo! El nuevo disco no se escribirá solo”.

Dos que también anuncian novedades musicales son las divas Katy Perry y Taylor Swift. En el caso de Perry, la culpa del retraso adivinen de quién es, sí, de Donald Trump. Katy fue una ferviente partidaria de Hillary Clinton y tenía todo listo para publicar el sucesor de Prism, pero según fuentes cercanas a la artista, ella necesita escribir sobre los nuevos tiempos y eso hará que el álbum se retrase.

En el caso de Taylor Swift es más difuso todo, ya que la diva, señaló que este año quiere un descanso de las giras, lo que muchos interpretan como la publicación de un nuevo disco y un nuevo tour mundial para el 2018.

Se agita el ambiente musical en todo el mundo, seguro que en Chile también tendremos nuevos discos que analizar… en un 2017 donde lleno de acordes políticos.