DJ Who: el meteoro

“Es heavy lo que pasó”, dice aún incrédulo DJ Who. Guarda silencio y explota en risa dentro del living de su casa que convirtió en estudio de grabación. Claudio Medina es quien vive aquí, el ser humano detrás del personaje que durante los festivales hace bailar a miles.

Sentado frente a su computador hace un recuento de lo que fue el año pasado, cuando se convirtió en uno de los DJ chilenos con mayor crecimiento. La lista del 2016 comienza con su presentación Lollapalooza, luego escaló a los Top 10 de las radios chilenas, dobló el número de “escuchas” en Spotify —llegando a 2 millones—. Y ahora cierra la temporada con un show en Creamfields y componiendo la música para cerveza Miller para la campaña What are you waiting for?

Una escalada envidiable para cualquiera que se inicia en la música. Pero Claudio Medina no es un personaje con escaso recorrido. Sus inicios van de la mano con el graffiti. “Firmaba como Who antes de salir del colegio, cerca del 2000. Tenía un colectivo con unos amigos que se llamaba Santiago Under, incluso el graffitero Inti fue parte de este grupo. Hacía mucho tag y de ahí mutó a la música. Ese tipo de arte está bien relacionado con el MC, los DJ y el breakdance, entonces, a partir de la cultura del hip-hop me metí”, recuerda.

Decidido a su nueva vocación se inició como productor. “En mi casa grabé con muchos raperos: Tiro de gracia, Anita Tijoux y Makiza”. Hasta que en 2003 firmó con EMI para hacer un álbum que se llamaría DJ Who Presenta. “En ese disco estuvo Lucho Gatica, Quique Neira, Juan Sativo. Y justo cuando estaba terminando el trabajo echaron al presidente de la compañía de Chile, quien era el que me había fichado”, cuenta. Desde ese momento se dedicó a armar fiestas en restoranes, eso hasta 2015.

Hace dos años emprendió nuevamente su odisea como DJ Who, esta vez con su propio sello discográfico Ruido Music. A pesar de un tibio inicio, el 2016 fue su año, con solo dos sencillos: Meteorite y Runaway, ya se prepara para lanzar su disco debut y un videoclip.

En cuanto Lollapalooza Chile, donde se presentará el 1 de abril, cree que es su “graduación” y allí tocará en vivo la canción que compuso para cerveza Miller. “La idea era hacer una canción bien de verano. Me gustó mucho como quedó, va a estar en mi presentación en el festival”.

Sobre su carrera internacional prefiere ser cauto: “Ahora estamos en conversaciones para hacer una gira por Europa, Estados Unidos y México. Además, este 19 de enero sacaré un nuevo single que hasta ahora solo ha sonado en radios, se llama Good Time. Pero cuando aparezca de forma oficial, será en simultáneo con Argentina, España y América del Norte”.