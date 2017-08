Conoce porqué Justin Bieber canceló sus conciertos

“Estoy muy agradecido por este viaje junto a todos ustedes. Estoy agradecido por las giras, pero de lo que más me siento agradecido es que puedo enfrentarme a esta vida con todos ustedes. Aprender y crecer nunca ha sido fácil, pero saber que no estoy solo me permite seguir adelante”, escribió el intérprete de “What Do You Mean?”.

En la publicación, el cantante de 23 años, contó además que ahora se ha rodeado de gente que él considera modelos ejemplares de vida y que entre ellos le han intentado recordar quién es, así como le han cuestionado quién quiere ser. “Estoy muy bendecido por tener gente que me ayude a reconstruir mi vida, recordándome quién soy y quién quiero ser”, dijo.

Finalmente, en la carta Justin le asegura a sus fans que este freno es temporal y que se está tomando este tiempo para poder volver con más fuerzas para darlo todo a sus seguidores y a él mismo.

El pasado 25 de julio Justin Bieber canceló por sorpresa los últimos conciertos de su gira mundial, Purpose. En ese minuto denunció “circunstancias imprevistas” para justificar la cancelación de su tour.