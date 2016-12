Con el 2017 en el horizonte musical

Cuesta escribir cuando aún se escuchan los sollozos de los fans de George Michael, tras su sorpresiva muerte el día de Navidad. Fue un año demasiado doloroso para la música, nos dejó Bowie, partió Prince, lloramos a Juan Gabriel y Leonard Cohen y ahora sufrimos por el ex Wham, una de las mejores voces de la música popular, de esas que eran capaces de encajar bien en cualquier lado, en el rock, las baladas, el pop, el soul.

Nos queda el consuelo de su música, pero también, la motivación para pensar que los grandes nunca desaparecen. Le di vueltas a este último blog del año, el adiós de George Michael, me hizo replantearme varias cosas, pero también, entender que la vida siempre tiene matices. Un talento se va, pero otros emergen y ganan espacios.

Durante este 2016, les contamos de Fármacos, de Consuelo Schuster, de lo nuevo de Kali Mutsa, Pedropiedra y varios más. En el cierre de la temporada, decidí charlar con alguien que ya ha estado en estas páginas, una chica cuyo crecimiento artístico augura grandes cosas, porque de la mano de un nuevo sencillo, empieza a conquistar cada vez más seguidores. Así proyectamos el 2017, junto a Denise Rosenthal.

En tu último trabajo “Cambio de Piel”, hay canciones con frases bien potentes… “me dejé de llevar por la corriente, la ilusión jugó contra mi mente”. ¿Cuánto cambió Denise durante este 2016?

Bastante. Dentro de todo, me parece que el tiempo es sabio, y así como fluye la música. Más que yo haya cambiado, he generado la posibilidad de acercarme a lo que realmente soy, de volver a mi esencia, de aceptarme tal cual soy lo más posible y trabajar conmigo misma aquellos aspectos que no me hacen bien, cortando también lazos con personas y relaciones que no le aporten positivamente en mi vida.

El sonido de “Cambio de piel”, es muy interesante, y a ti se ve cómoda incluso en el video de la canción. ¿Cómo podemos proyectar el nuevo disco?

Espero que siga la búsqueda y que siga llegando a buen puerto. Quiero encontrar las maneras de transmitir y hacer realidad mi convicción de hacer música desde mi corazón.Como ha sido el encuentro con Marcelo Aldunate, un hombre que sabe mucho de radio, de medios y que ya trabajó con artistas como Manuel García. Es últimamente de las mejores personas que he conocido. Un hombre muy sincero y noble, dispuesto a entregar todo de sí para llegar a un fin común. Fue una gran u enriquecedora experiencia.

¿Cómo te sentiste en el Estadio Nacional cantando en la clausura de la Teletón?, ¿Te motiva la opción de presentarte ante públicos masivos?

Un poco nerviosa como lo amerita, ríe, pero es esa adrenalina necesaria antes de subir, me alegra ser hoy capaz de utilizar esa energía a mi favor. Me encantan los desafíos, y si o si en ellos está en hacer una presentación y un espectáculo de primer nivel.

Cine, música, telenovelas, algunos sostienen que cuando se abarca mucho, no siempre hay concentración total en algo, ¿la música sigue siendo tu prioridad?

En el corto y mediano plazo sí. Sacaré mi disco este otro año que viene.

Ya en una de nuestras charlas antiguas, me contaste de tu acercamiento con la música latinoamericana como Totó la momposina, ¿sigue por ahí tu búsqueda vocal?

Ahora he estado escuchando jazz, Sarah Vaughan, Dina Washington. La música latinoamericana es un mundo infinito, y me encanta.

Marcaste un punto de quiebre en la relación famoso-fan con la invitación que te hicieron con la tarjeta JUNAEB. ¿Cómo es tu relación con la fama?

La trato de tomar como algo “normal”, pasajero, algo que me permite abrirme al mundo, comunicar, trascender, conectarme con las personas de manera más directa, mágica. Es parte de mi trabajo nada más, y no me hace ser distinta a ningún ser humano en realidad, más que nos diferencian las distintas experiencias de vida que cada uno ha tenido y que nos permite ser quienes somos.

“Debe ser difícil complacerme, debe ser complejo entenderme”, dice parte de la letra de “Cambio de pie2, ¿eso es tan así?, ¿ es tan difícil entenderte?

Sí, -ríe a carcajadas-. Eso creo.

¿Seguirán floreciendo Rododendros en tu piel…una flor hermosa pero mortal?

De seguro, Rododendros, hortensias, rosas, buganvilias, flores, siempre flores.