Así suena “You’re the best thing about me”, lo nuevo de U2

La legendaria banda irlandesa U2, presenta “You’re The Best Thing About Me” su nuevo y primer single de “Songs of Experience”, el disco número 14 de estudio de su carrera. El single se lanzó con una imagen de portada con Sian Evans, hija de The Edge y fotografiada por Anton Corbijn.

'I'm the kind of trouble that you enjoy…' Listen now by clicking the link in the bio, You're The Best Thing About Me, the first single from the new album Songs of Experience. ‘The best things are easy to destroy…’ #U2BestThing #U2SongsofExperience Una publicación compartida de U2 Official (@u2) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 5:12 PDT

Este lanzamiento llega luego de un regalo sorpresa para los fans la semana pasada, con el lanzamiento de un video de la banda interpretando en vivo “The Blackout”, otra canción del próximo disco.

Escucha “You’re The Best Thing About Me” aquí: