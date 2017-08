Música: Arcade Fire, baile y protesta digital

Arcade Fire ya dio en vivo en Chile una prueba de su particular humor cuando se burlaron sin mucha piedad del olvidable cover del español Mikel Erentxun para la canción “There’s a light that never goes out”, de The Smiths, casi al final del concierto en Lollapalooza, en 2014, los años de su disco Reflektor.

Hoy, a cinco años de ese álbum previo, aparece Everything now, el nuevo trabajo del sexteto canadiense, uno de los grupos símbolo del rock independiente transformado en rock de estadios. Y buena parte de ese humor subsiste, por ejemplo, en la parodia de crítica musical que la banda puso en línea poco antes del lanzamiento, y que en realidad está muy chistosa y lograda. Pero hoy Arcade Fire propone sobre todo un contraste, entre dos polos que nunca se habían oído tan acentuados en sus discos previos: Everything now (2017) es música muy bailable para un discurso muy juicioso.

El grupo se presentará el 11 de diciembre en Movistar Arena y allí se verá cómo entra en su repertorio en vivo esta vuelta editorial. La banda acudió ahora para la producción musical a los servicios de figuras como Thomas Bangalter (de Daft Punk), Geoff Barrow (de Portishead y Beck) y Steve Mackey (de Pulp) nada menos.

Tanto o más llamativo los giros musicales es el discurso del grupo, que construye una crítica al exceso de información del mundo digital. En la canción “Infinite content” el vocalista repite Infinite content, infinite content, we’re infinitely content. Es un despierto juego de palabras donde “contenido infinito” se funde con “infinitamente contentos”, aunque luego Butler declare que esa felicidad no es auténtica en numerosos versos como “Porque cada vez que sonríes es falso”, “Te pasas la vida esperando en línea” o “Todo tu dinero ya está gastado en contenido infinito”.

U2 en Achtung baby o Radiohead en Ok computer ya hicieron discos sobre el ruido de la información y la despersonalización de un mundo digital, pero no está de más que hoy Arcade Fire haga un update y demuestre saber en qué mundo están parados.