Quiénes son las influencers de la moda

Las últimas fotografías de la modelo y actriz Emily Ratajkowski en su cuenta de Instagram (@emrata) la muestran en paisajes ideales haciendo bulla de sus medidas perfectas, durante una sesión de fotos para DKNY o posando con la última Gucci… Tiene más de 14 millones de seguidores en la red social, aunque su máxima popularidad la ha alcanzado a través de Instagram stories (herramienta que permite a los usuarios compartir videos de 15 segundos que ‘existirán’ por 24 horas y que, a diferencia de lo que ocurre con un post normal en Instagram, no permite el like).

Para celebrar el primer aniversario de instastories –que ya cuenta con 700 millones de usuarios–, la compañía Facebook (dueña de Instagram) acaba de publicar un ranking de los perfiles fashion con mayor nivel de engagement o compromiso –que se relaciona con número de visitas y permanencia de usuarios– en la herramienta, y en esa lista, @emrata es la top one.

Nadie lo discute. Quince segundos posando en bikini frente a un espejo, jugando con sus perros o mostrando lo que comerá de desayuno, han hecho de ella un fenómeno social en redes. Es más frecuente verla en videos sin maquillaje y leggins, que en posts super editados.

Lo mismo ocurre con la italiana Chiara Ferragni (segundo lugar), quien después de crear el blog The Blonde Salad se transformó en una instacelebrity a nivel mundial. Más allá de sus impecables fotos por Beverly Hills y Roma —que incluyen accesorios de lujo de última temporada y de paso, generan las ansias de todos sus followers por conseguir cada prenda—, a Chiara se le sigue la pista en stories: en el jet que la lleva de Milán a las islas griegas, luego en la front row de Chanel en París y de vuelta a Los Angeles a comer una hamburguesa en el In-N-Out. Millones de millennials sienten que la conocen gracias a toda la información que tienen de ella y la transforman en figura infaltable a la hora de propagar una nueva línea o tendencia de firmas de lujo, de hecho, junto a su novio, el rapero Fedez (@fedez), fueron elegidos para unirse a celebridades como Madonna en la última colaboración de Louis Vuitton con Supreme.

A ellas les siguen las súper modelos e influencers Candice Swanepoel (28), Hailey Baldwin (20), Cara Delevingne (25) y Adriana Lima (36). Registros de sus compras, lo último en maquillaje para lograr el efecto glow y tips de entrenamiento para convertirse en un ángel de Victoria’s Secret, han sido la receta para ser parte de este selecto grupo. Kendall, por su parte, quedó en el lugar 12.

El fenómeno de stories en el mundo de la moda se explica, según la misma compañía dueña de la red social, por generar lazos más estrechos entre un perfil y sus seguidores: porque va más allá de una foto ‘perfecta’. Eva Chen, directora del departamento de fashion partnerships de Instagram (e instacelebrity) lo explicó para The Business of Fashion (BoF): “Stories le dio la opotunidad a la moda para ser más auténtica, mucho más real, divertida y escandalosa”. Y agrega: “Todos los de la lista proponen una relación honesta con sus seguidores, hacen que ellos se sientan ahí y eliminan las barreras”.

En séptimo lugar está Victoria Beckham. La ex Spice Girl y diseñadora anuncia a través de stories los nuevos must-have de sus colecciones, recorre su taller y muestra paseos por la ciudad junto a todo el clan Beckham. Le siguen las top Miranda Kerr y Gigi Hadid.

Sin duda, lo que más sorprendió es que dentro de los primeros diez puestos está el perfil de una marca. La firma fundada en 1947 por Christian Dior es una de las más vistas, pues ha sabido reinventarse y tener statements claros. Fue durante las últimas manifestaciones en Nueva York y Washington por los derechos de la mujer la oportunidad perfecta para la casa francesa de estrenar la clásica polera de algodón blanca, esta vez, con un mensaje ultrapotente: We should all be feminists (Todos deberíamos ser feministas). ¿Resultado? En tiempo récord estuvo agotada en todas las tiendas de la Gran Manzana y el e-commerce.

Lo mismo ocurre con las firmas de lujo que le siguen; Dolce & Gabbana, Louis Vuitton y Louboutin. Más que pasarelas, estas cuentas apuestan por armar historias en backstage o de celebridades comentando la última temporada.

“Stories ha logrado su éxito por ser una versión ‘sin filtro’ de la realidad… las marcas han entendido que la mejor forma de crear una necesidad, es logrando un lazo emocional con sus futuros clientes”, explicó a CARAS Dalia Strum, académica del Fashion Institute of Technology y experta en fashion business a través de redes sociales. Para ella, lo de Dior es una gran jugada: “El hecho de que el contenido desaparezca en 24 horas ha creado un sentimiento positivo hacia las marcas, porque significa que sus verdaderos defensores serán los espectadores de ese contenido ‘crudo’… entre más veces publiquen, más veces aparecerán en los pensamientos de quienes sean estos potenciales compradores de lujo”.