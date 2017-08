Magdalena Olazábal, anatomista del diseño

Desde su taller en calle El manzano corta moldes, dibuja y repasa costuras, como si los tiempos de la vieja sastrería hubieran regresado en gloria y majestad. Magdalena Olazábal lo hace con ojo vanguardista, pero también con los pies puestos en territorio chileno, un país que demoró en reconocer su trabajo como diseñadora de ropa de hombres en tiempos en que triunfaban trajes grises, tallas estándar y cortes siempre rectos de caballero. Tuvo que ser fuerte con su etiqueta MO y ver cómo la gente pasaba a la rápida por sus tiendas, miraba de reojo, largaba risas de asombro y después se iba sin comprar nada.

El tiempo, sin embargo, le dio la razón y ahora trabaja junto a 20 personas en sus talleres y tiendas. Es probablemente la única chilena que sigue manteniendo un espacio con oficio y artesanía de confección, porque lo suyo es vestir a hombres que van en busca de piezas exclusivas, de diseño, a un buen precio y, sobre todo, con detalles de sastrería. Solapas reforzadas y tiros precisos para pantalones. Le importa no perder el oficio, “en una época en que la sastrería dramáticamente tiende a desaparecer”, reflexiona desde el mismo taller que fuera de Atilio Andreoli por más de tres décadas, un antiguo e iluminado atelier en Patronato.

Cuando se trata de trajes a medida, el tiempo toma otro ritmo. “Es un proceso lento, que a veces implica hasta más de tres pruebas y eso obviamente eleva costos. Por lo mismo, mi propuesta prêt-à-porter sigue esa huella de sastrería, esa construcción artesanal, con hombreras de algodón, bajadas de mangas, solapas con refuerzos y forros de acetato”, enumera.

Su caso es aislado y único en la escena. A Manuel Figueroa, coordinador del área de diseño del Consejo de la Cultura y las Artes, le llama la atención cómo ha sido capaz de crear empresa. “Si uno mira los emprendimientos de vestuario son difíciles de mantener en el tiempo por todas las vicisitudes que tiene el diseño en Chile. Pero ella, además de permanecer en pie, ha tenido el arrojo de incorporar en sus colecciones elementos de vanguardia desde los años ’90, con un vestuario que además es ocupado transversalmente por distintas edades”. Celebra que sus colecciones cambien drásticamente una tras otra y que explore en cosas muy propias de nuestra idiosincrasia. “En uno de sus últimos trabajos apareció con mantas y ponchos para el invierno. Eso es indagar en nuestra identidad, en quiénes somos”.

El diseñador Hernán Garfias aplaude su capacidad de lograr un perfecto proceso de confección, junto a una estrategia comercial que no pierde el eje sobre un hombre transversal. “Pocos y pocas pueden hacer un diseño de vanguardia que no tenga edad. Si tienes 18 ó 60, igual te puedes vestir en MO Store”, dice.

A Magdalena siempre le gustó el arte, la estética y, sobre todo, las telas. “Pintaba con lápices de colores, una vez me gané un premio de arte a nivel nacional, pero lo que más me gustaba era la máquina de coser de mi mamá”.

Vivía con sus papás en Arequipa y todavía guarda en la memoria cómo ellos hacían su propia ropa, todas piezas étnicas, con motivos y bordados altiplánicos. Creció sabiendo de lanas de vicuña y alpaca, de figuras zoomorfas y filigranas de origen andino. Una vez que estudió diseño textil y vestuario hizo una primera colección de polleras, “pero inmediatamente me di cuenta de que no me gustó. Las mujeres me parecieron un poco enredadas, me costó ese diálogo y pensé: hay tanta ropa de mujer y, en cambio, hay un vacío total para ellos”. Tenía 21 años y probó con una colección de camisas y se las ofreció a los amigos arquitectos de su papá. “Fueron un hit ese verano. Esa relación producto-cliente-hombre fue un agrado, un enamoramiento espontáneo”.

—Amor a primera vista y fulminante.

—Sí, porque confirmé que los hombres valoran cosas que para mí son importantes, como calidad, diseño y no son tan impulsivos para tomar decisiones. Si algo les queda cómodo, tiene calidad y además un costo razonable, lo llevan.

—¿Las chilenas en cambio?

— Se dejan llevar más por el impulso de la moda, de la tendencia, aunque no siempre algo les quede bien. En la calle hay menos aberraciones a la hora de vestir entre hombres. Con las mujeres no pasa lo mismo. Mientras ellos son más sobrios y menos osados, las mujeres parecen pecar más. A veces parecen no saber qué les queda mejor.

Desde que la invitaron al primer Fashion Week que se hizo en Santiago, en 1999, su carrera despegó. Lento, pero seguro. “Antes eran telas planas y no ocupaba las de punto, pero seguí experimentando con las materialidades, comencé a cortar yo misma, a no perderme detalle del trabajo de confección y moldes, siempre en la búsqueda de un lenguaje de moda urbana, sobria, pero con mucho diseño”.

Empezó un proceso de reconocer la morfología del cuerpo del hombre chileno, a estudiar qué le quedaba mejor, “fui perfeccionando el moldaje. Al principio acorté tiros, ajusté piernas en una época en que nadie imaginaba el boom del pitillo que vino después”. La idea era estilizar a un hombre que, pocos años antes, no se atrevía a proponer una silueta propia, porque estaba acostumbrado a seguir los cánones de vestir de las tiendas masivas.

Mientras sus chaquetas y sweaters estampados ahora son vendidos en Lima y México, su cabeza sigue estando fija en un hombre contemporáneo que se desplace con comodidad. “De ahí que me interese el fit, que el calce quede bien. Es algo que he ido mejorando a través del estudio de las telas. Me gusta preocuparme de la construcción, de la paleta de colores a las terminaciones”.

Antes, como no había suficientes materias primas, encargaba gabardinas de algodón blanco y las intervenía. El objetivo era conseguir nuevos colores a través de los teñidos. Ese rasgo quedó en el estilo de MO. “Ahora nosotros hacemos los estampados, elegimos los tipos de hilados, es un trabajo que mantiene eso de ir de atrás para adelante, en nuestro caso, de la silueta a la tela”.