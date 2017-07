La reconciliación de Iván Grubessich

Entre un caos de escaleras eternas, fachadas de colores y cerros que miran hacia el océano, Iván Grubessich vivió sus seis primeros años de vida. Allí, en el Cerro Alegre de Valparaíso, un joven Iván tomaba ascensores para llegar al colegio y subía escarpados caminos para volver a casa. Ese fue el primer acercamiento del diseñador con un país que, tiempo después, abandonaría con una sensación de vacío. El declive de la llamada Joya del Pacífico y su posterior paso por la capital, contrastó de lleno con el lujo que en los 80 conoció en París. Tenía 20 años y no hablaba ni una pizca de francés cuando decidió partir a la Ciudad de las Luces para perfeccionarse en la alta costura. Tierra en la que pudo trabajar y aprender de dos grandes de la moda, Yves Saint Laurent y Azzedine Alaïa.

“Mientras fui parte de su círculo cercano, me di cuenta de que eran personas muy dedicadas a su oficio. Su mundo era crear moda y no había espacio para nada más. Hay que abandonar muchas cosas en la vida para poder llegar a ejecutar un trabajo como el de ellos”, explica Iván sentado en su departamento de Ñuñoa. Volvió a Chile, pero esta vez sólo por unos meses.

A principios de los 90, luego de ganar experiencia en París, Grubessich pensó que ya era hora de volver a su tierra natal y hacerse un nombre en Chile. Pero la decisión casi le valió su carrera. “En Chile me encontré con un país que te da la espalda, te cierra las puertas. No pude desarrollarme y tuve que volver a París en 2010”, relata. Dejó a su hija Nolita, a sus amigos y sus recuerdos para embarcarse nuevamente en la aventura parisina, en donde vive hasta el día de hoy.

“La relación con mi país siempre ha sido distante, fría, no grata. Así que decidí que esta será la ocasión de dar vuelta eso, de reencontrarme, tener otra mirada y descubrir el Chile en el que me hubiese gustado vivir” cuenta al recordar desde dónde surgió la inspiración para su última colección, Ojo 2017. Una muestra que será presentada el seis de septiembre en París, a través de la que planea hacer un recorrido por su carrera, desde sus primeros años en Valparaíso, hasta el frenesí fashion que vivió en Francia. Con la colaboración de otros 14 diseñadores chilenos —quienes lo ayudaron en labores como bordados, tejidos y pinturas— creó vestidos que fusionan materiales.

“Cada uno de los modelos tiene un proceso, técnica y desarrollo diferente. Algunos dicen que menos es más, pero yo no me quise fijar en eso, mi objetivo fue llegar al límite máximo, así que incluí telas como seda, algodón, gasas chifón, terciopelo y transparencias”.

—¿De qué forma alude a Chile en su colección?

—En esta muestra hablo de mis 30 años de carrera y, dentro de eso, el país en el que nací. Primero, hago una mirada a Valparaíso, ya que hoy te encuentras con una ciudad que te violenta, que está en decadencia, por lo que quise hacer un vestido con ese mensaje. También hago alusión al salitre, el cobre, el lapislázuli, la cultura mapuche y hasta a Violeta Parra. Pero todo desde mi propia mirada subjetiva, es una forma de reencontrarme con Chile y perdonarlo.

—¿Qué aspectos de Yves Saint Laurent y Azzedine Alaïa incluye?

—Yves Saint Laurent está súper bien logrado en la liviandad de las gasas chifón y en cómo eso flota y se mueve en el aire. Está también la mezcla exótica de los colores, las texturas, los bordados y también la arista sofisticada, chic y glamorosa del mundo del lujo. De Azzedine Alaïa extraje la sensualidad, el moldaje y la silueta. Cómo esculpir un traje en el cuerpo de la mujer, muy ceñido, pero al mismo tiempo cómodo. Además, me inspiré en su maestría, perfección y precisión exacta.

—¿De qué forma representa a Violeta Parra?

—Fue increíble descubrir a Violeta porque jamás sentí una atracción por ella. Pero hace poco encontré sus arpilleras y vi que eran fantásticas en sus formas y materiales. También leí algunos pasajes de su vida, y sentí una conexión súper fuerte, ya que muchas de esas anécdotas son similares a las mías. En el fondo, tuvo una relación con Chile súper tortuosa, de amor y odio, lo que me hizo sentir muy cercano. Todo eso yo lo transmito en un vestido inspirado en ella.

—¿Hay algún diseñador chileno que le llame la atención?

—Hay varios, pero ninguno reúne todas las condiciones. El delfín de la moda chilena todavía no ha nacido. Yo he sido muy crítico y eso no es un misterio para nadie, pero ya no tengo ganas de sugerir más ideas. Eso sí, reconozco que la moda en Chile ha tenido un tremendo avance y hay mucha gente joven talentosa, pero no sé si eso esté acompañado de un esfuerzo personal alto, de entrega y dedicación.

—¿Tiene planes de volver a Chile?

—Lo he pensado estos últimos días. Tal vez ya es momento de regresar, más bien por la situación que existe en Europa. Uno vive con esa constante inseguridad y me hace creer en que quizás estaré más seguro acá. Pero no me estimula volver, no me hace vibrar, entonces reflexiono que aún puedo permitirme vivir en París, quedarme unos años más. La verdad es que hoy no planeo nada. Puede que esta colección traiga novedades y, si surgen nuevas oportunidades, estoy dispuesto a tomarlas.