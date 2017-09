La colaboración más esperada del año: Tommy Hilfiger x The Chainsmokers

Hay una delgada línea que divide la música y la moda, y Tommy Hilfiger siempre ha sabido cómo transformarla en una increíble oportunidad para crear. Desde el lanzamiento de su marca en 1985, la leyenda del diseño norteamericano se ha coronado como el pionero del estilo clásico-moderno, encontrando la fórmula perfecta que combina la costa Este con la costa Oeste en prendas clásicas con un toque old school.

Nos acercamos al fin del verano en Nueva York y estuvimos presentes en el exclusivo lanzamiento de la que será la próxima gran colaboración Otoño/Invierno de la leyenda de la moda junto a dos de los más reconocidos iconos musicales contemporáneos: The Chainsmokers, el dúo que no sólo es el centro de la cultura pop actual sino que también es la representación viva de una juventud dispuesta a expresar lo que opina y no perder su individualidad.

“Tal como Tommy Hilfiger lo ha hecho por años, siempre hemos creído en celebrar la individualidad y romper los esquemas. Tommy cimentó el camino a las colaboraciones entre diseñadores y músicos, y estamos encantados de colaborar con una marca que se alínea tanto a nuestra idea del arte, y comparte nuestra pasión por crear momentos memorables”, cuenta el dúo desde el showroom de Tommy Hilfiger en Chelsea.

Recién llegados del aeropuerto y listos para despegar en unas horas más hacia India para continuar su tour, Drew y Alex, acompañados por el mismísimo Tommy Hilfiger, se sentaron con CARAS esta mañana para conversar sobre esta esperada colaboración y el placer de trabajar juntos.

- ¿Por qué decidiste elegir a Alex y Drew para ser los rostros de tu próxima campaña?

Tommy: “Siempre me ha gustado combinar música y moda, desde el comienzo de la marca hace casi 35 años. Estos dos chicos son la representación de la generación actual por excelencia. Tal como su música, mi ideal es que mis diseños lleguen tanto a jóvenes como a adultos, y el público que escucha la música de The Chainsmokers engloba esa misma audiencia”.

- ¿Alguna vez imaginaron que llegarían a ser embajadores de una leyenda tal como lo es Tommy Hilfiger?

Drew: “Éste es nuestra primer paso al mundo de la moda. Escribimos varias de nuestras primeras canciones en un apartamento a unas cuadras de aquí y hace cinco años jamás nos hubiésemos imaginado que íbamos a estar sentados en esta oficina junto a esta leyenda (ambos apuntan a Tommy) hablando sobre una colaboración juntos. Es simplemente increíble”.

- Si hay algo que describe tanto a Tommy Hilfiger como a The Chainsmokers es la idea de rescatar la individualidad de cada persona, siempre agregando un toque personal a lo que sea que hagas o uses, ¿cómo influyó esa idea en esta colaboración?

Alex: “Fue sin duda muy excitante. Estamos lanzando una Bomber Jacket para celebrar el comienzo de esta alianza; fue inspirada en nuestro estilo y es una prenda que utilizamos mucho, es parte de nuestro closet, y el hecho de tener la oportunidad de personalizarla fue muy genuino para nosotros aún manteniendo la línea de Tommy. Es una prenda muy multifacética, que te acompaña en varios escenarios diferentes y se transforma dependiendo de tu estilo o cómo la combines”.

- Tommy, ¿qué fue lo que más cautivó tu atención sobre Alex y Andrew que te hizo decidirte por ellos para ser los rostros de tu próxima campaña?

“En primer lugar fue la música, pero luego – y es cosa de mirarlos – ambos tienen ese look americano un tanto vintage con toques modernos que de alguna forma representa a la marca. Y me encanta la idea de que tengan una fanaticada tan joven, que los sigue y adora”.

- ¿Qué prendas llevan siempre con ustedes durante sus tours?

Drew: “¡Muchas cosas! Tenemos básicos que combinamos con algunas piezas más divertidas. Cuando te subes al escenario la gente quiere ver a un artista, y de alguna forma te tienes que transformar en ese personaje pero sin dejar de lado tu estilo propio. Por esa razón agregamos muchos toques personales a lo que nos ponemos cuando tenemos conciertos o hacemos apariciones”.

- ¿Cuál fue su primera reacción cuando les dijeron que Tommy Hilfiger quería que fueran los embajadores de su próxima campaña?

Alex: “¿La verdad? Pensé que era una mentira. Fue Andrew quien me lo mencionó en primer lugar y pensé que estaba bromeando. Pero mi manager me lo confirmó unas horas después y aún ahora sigue siendo difícil de creer. Es, además de un honor, una puerta que se abre hacia una industria totalmente nueva, un público nuevo, y eso es muy emocionante”.

Andrew: “Es cosa de ver cuán exitosa ha sido la campana con Gigi durante los últimos años. Es una compañía mundialmente conocida y estábamos muy al tanto. Por eso cuando nos dijeron que íbamos a ser los rostros de la próxima campaña masculina lo primero que pensé fue: ‘Nosotros junto a otras 20 personas, ¿cierto?’. Nunca hubiera imaginado que sería enfocada en nosotros.

- ¿Cuál creen que es la razón por la cual Tommy Hilfiger sigue siendo una marca que cautiva tanto a jóvenes como a adultos?

Alex: “Creo que tiene que ver con las colaboraciones de alguna manera. The Rolling Stones, Britney Spears, Usher y decenas de otros artistas han sido rostros de Tommy en el pasado y creo que el conectar con las audiencias de esos artistas le ha dado a la marca la oportunidad de demostrar lo multifacética que puede llegar a ser”.