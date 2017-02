#FRONTROWBYRIPLEY (Día 3 pasarelas) Políticamente fashion

Esta temporada el accesorio más importante para una influencer no es su cartera micro, ni un taco extravagante o el abrigo de piel sintética combinado con zapatillas blancas. Como ya se pudo ver en miles de fotos, el pin rosado es el auténtico must have del NYFW fall 17. El mensaje es fuerte y claro: “Fashion stands with Planned Parenthood”.

El tráfico en Manhattan es un caos, más de lo habitual. Y es que hace cuatro días se encendieron las primeras pasarelas en el Midtown y con ello miles de maniquíes, diseñadores, influencers y amantes de la moda hacen de Nueva York su hogar por una semana. Sin embargo, a diferencia de las versiones pasadas, hay una nueva tendencia en esta edición: la relación moda-política.

Desde que Donald Trump asumió como presidente a fines de enero con promesas de campañas que amenazan los derechos de la mujer estadounidense, éstas no cesan en sus protestas. Y no son las únicas en manifestarse. Hoy es la industria de la moda la que alza la voz por ellas.

La alianza creada hace un par de semanas entre el Consejo de Diseñadores de Estados Unidos (CFDA por sus siglas en inglés) y el Planned Parenthood (organización que provee servicios de salud sexual y reproductiva) tiene como idea mostrar la lucha de los derechos de la mayoría de las mujeres estadounidenses, como por ejemplo en temas de aborto.

El viernes pasado todos vimos fotografías de Anna Wintour exhibiendo su pin rosa en el front row de Calvin Klein, y desde entonces cada vez son más las influencers que posan con el nuevo accesorio adjunto a sus abrigos o bufandas. En los backstages la historia es similar: los pins son repartidos a todos quienes colaboran, maquillan o peinan, así como también a quienes capturan los looks antes de ser estrenados en pasarela.

Hasta el inicio de la semana de la moda neoyorquina, más de cuarenta diseñadores se sumaron oficialmente a la campaña. Otros, como como Altazurra, realizaron una subasta silenciosa de tickets para apoyar a Planned Parenthood. Y Jonathan Simkhai apareció al final de su desfile con una polera blanca con el mensaje “Feminist AF”, que está a la venta ($95) en su sitio web (jonathansimkhai.com) y cuyas ganancias serán donadas a la organización pro aborto.

Tracy Reese, miembro de la CFDA es quien promueve activamente la campaña en su Instagram con el hashtag #IStandWithPP. La misma señaló que “Planned Parenthood es la única opción de cuidado en comunidades de bajo recursos…Al crear un pin que engancha en lo visual y es a su vez fashion, esperamos promover en las redes sociales un mensaje de apoyo y crear conciencia”.

*Recuerda seguir nuestra cobertura en Instagram con el #FRONTROWBYRIPLEY