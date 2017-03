El hombre más fiel de Carolina

Como si fuera otra fiesta de muchas tantas, con talentos y celebridades que deambulan alrededor, Carolina y Lagerfeld son inseparables. “Si eres amigo de Karl también eres amigo mío”, se escuchó como un susurro cuando la princesa saludó al cantante Pharrell Williams en el desfile Collection des Metiers: el selecto fashion show que el llamado kaiser de la moda organiza todos los años y donde congrega a quienes parecen nutrir su imaginación, ‘musas’ y ‘musos’ que él escoge con precisión espartana. Pero nadie, jamás, ha logrado eclipsar la adoración que siente por la hija de Rainiero y Grace Kelly, una mujer que le parece arrancada de otro tiempo, dueña de un garbo antiguo y, al mismo tiempo, de un temperamento moderno y a veces hasta explosivo.

Aunque la diferencia de edad es de 23 años, no tuvo reparo en adular públicamente a la hija de Mónaco apenas cumplió 16 años. Fue cuando dijo que era perfecta en todos los papeles y, sin embargo, no debe interpretar ninguno. Amante de las buenas formas y de la severidad alemana, le atraía cómo esa niña era formada en Londres, Filadelfia y París con clases de historia, arte e idiomas, una alumna brillante del colegio de las damas de San Mauro. Se hicieron inseparables, le aconsejaba cortes de vestido, colores e incluso algunos ademanes para encantar a la prensa y también para escabullirse del asedio con desplante y elegancia. No es necesario enseñarle mucho, parece tener esos conocimientos en su ADN, filtró entre sus amistades, al mismo tiempo que celebraba las palabras de Rainiero, el padre, que repetía con orgullo: “Mi hija es alta, 1,69, con unos rasgos bonitos y un cuerpo espigado. Tal vez posee menos delicadeza que su madre, pero tiene más carácter. Eso es lo que se nota más: un porte real, un porte de reina”.

Un atento Karl Lagerfeld, como un infiltrado abanicándose en la corte, escuchaba atento y no lo pensó dos veces: la fichó como modelo y, más adelante, la convirtió en su musa para la mayoría de las colecciones de la casa Chanel. Una decisión que mantiene intacta hasta hoy y que, como si se tratara de una saga de moda y nobleza, ahora extiende a sus hijas: Charlotte llega a las galas del Mediterráneo y Nueva York vestida en Chanel y cuando cabalga en sus finasangre lo hace con las botas ecuestres a medida que le confecciona la misma firma. Su hermana siguiente, la princesa Alexandra de Hannover, tan aristócrata como las anteriores por ser princesa alemana además por parte de padre, también aparece de la mano de Carolina enfundada en sedas pálidas y cinto negro en un vestido imperio: su ingreso triunfal al Baile de la Rosa obviamente no podía ser de otra forma, sólo con un diseño de su tío Karl.

En la familia todos saben que se trata de una amistad a prueba de fuego. Desde los tiempos en que una joven e inquieta princesa estudiaba filosofía en La Sorbonne y, por supuesto, era habitué del club parisino Le Sept, donde las botellas de champaña y la música de bandas francesas en vivo alargaban la noche con pasos madrugadores. Ahí estaba ella, enamorándose de Philippe Junot, el playboy que se convirtió en un marido nada querido entre los Grimaldi. Después vino el quiebre y junto a Karl siguió su vida de soltera, con viajes por Formentera y días de esquí en Courchevel. Eran los tiempos en que ella salía con Roberto Rossellini Jr. y después con el tenista Guillermo Vilas. Cuando el 13 de septiembre de 1982 murió su madre, la princesa Grace en un accidente automovilístico cuando viajaba junto a su hija Estefanía, el modisto confirmó que no sólo era un amigo para las noches de fiesta.

Se mantuvo firme a su lado y, después, ella diría en una entrevista: “Nadie imagina lo importante que ha sido en mi vida y también en mi familia”. Pasaron los años y conoció a Stéfano Casiraghi, un italiano millonario que amaba los deportes náuticos. “Ese hombre es”, le dijo nuevamente entre abanicos. No se equivocó: se casaron, tuvieron tres hijos y fue el mismo Lagerfeld quien hizo los famosos retratos en familia mientras Carolina y su marido preparaban comida italiana como marcando el pulso de una nueva vida de la princesa. Esa sesión de fotos quedó como un recuerdo imborrable que, bajo el título ‘Informe de felicidad’, apareció en las páginas de Paris Match.

“Al parecer heredé la soledad de mi madre”, dijo Carolina cuando Stéfano murió en un accidente en su yate. Nuevamente Karl estuvo ahí, para contenerla y escuchar sus alaridos de dolor, al punto que comenzó a perder pelo y, como nunca, se alejó de la vida social e hizo un duelo de seis años. Un lapso de tiempo en que poco y nada se supo de ella.

Ese auxilio, alimentado por la admiración mutua, no podría haber sido de otra forma. Carolina también fue paño de lágrimas en los tiempos en que un obeso Karl Lagerfeld, muy distinto al que ahora critica el sobrepeso de la cantante Adele y las curvas demasiado ‘teutonas’ de Claudia Schiffer, aparecía ahogado entre lamentos y abandonos. Eran los años ’70 y tuvo que lidiar nada menos que con su rival Yves Saint Laurent.

Esta vez no era por talento ni nada parecido, sino por un amor en común: el dandy Jacques de Bascher, un excéntrico aristócrata que se convirtió en ‘muso’ de los cerebros creativos, un alma que enamoró a los dos hombres y que los puso en una feroz disputa incluso hasta después que muriera de Sida. Quedaron dos viudos entrampados en una amarga batalla, una prueba dura también para la princesa que tuvo que tomar partido con valentía y consecuencia. No le costó mucho, porque más de una vez este alemán deslenguado es el único que ha logrado rescatarla de la oscuridad.