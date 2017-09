Ana Febriel Marte: Black power

No es la primera vez que se enfrenta a las cámaras, pero la ocasión es especial. En su primera producción para una editorial, Ana Febriel Marte (18) no oculta sus nervios. Obnubilada mira cómo los distintos looks que vestirá a lo largo del día. La noche anterior la pasó casi en vela. “Estoy viviendo un sueño”, confiesa.

A su alrededor todos se mueven afinando los últimos detalles de una jornada que para ella será inolvidable. En sus palabras hay emoción y también agradecimiento. “Estoy en la agencia donde todas las chicas quisieran estar, me tratan increíble y tengo buenas amigas. Qué más puedo pedir”, dice, al tiempo que sus labios que alcanzan la perfección en grosor y forma, dibujan una sonrisa.

Aterrizó en Santiago con apenas tres años luego de que su madre se enamorara de un economista chileno en Santo Domingo. “Extraño a mi familia y las playas de mi país, pero me siento ciento por ciento local”, afirma.

Descubierta por un estilista en la plaza principal de Buin, se convirtió en reina de la comuna y a poco andar fue seleccionada para participar en las clases del Elite Model Look donde la entrenaron para desenvolverse en la pasarela y le enseñaron maquillaje, fotografía y acting. Hace pocos días participó en el concurso Rostro Index por Elite donde obtuvo el cuarto lugar.

Al ver la seguridad con que se mueve cuesta imaginar que alguna vez fue víctima de bullying. “Fue cuando estaba en la enseñanza básica, un compañero incluso me empujó y gritó: ‘sale de aquí negra’. Mi reacción fue no pescar. Cuando uno ignora a esas personas, ellas se dan por vencidas y entienden que a uno le da igual, paran. Antes en Buin, yo y mi mamá éramos casi las únicas personas de color. Hoy hay muchísimas más y siento que eso le ha hecho bien a este país. Ahora hay más tolerancia y aceptación hacia la diferencia”.

Lo más difícil del proceso de convertirse en modelo fue cortarse las trenzas afro que le llegaban casi a la altura de los muslos. “Estuve todas las vacaciones de invierno sin salir de mi casa. No lo podía aceptar. Me cargaba como me veía. Además el pelo estaba muy maltratado. Hoy me encanta como me veo”, agrega.

Consciente de que la vida de modelo es todo menos relajada, reconoce: “Soy un poco floja, me gusta dormir y comer. Amo la lazaña, la chorrillana y el arroz con habichuelas. En la agencia no me han mandado a hacer dieta, pero sí dijieron que cuidara mis medidas así que en eso estoy”.