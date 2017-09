Alexander McQueen: el regreso del último salvaje

Si alguien no conoce el tonelaje de Alexander McQueen —y de lo relevante de su pérdida— es como si Lionel Messi se hubiese suicidado en el mejor momento de su carrera. Llamado por algunos el hoolligan de la moda, Alexander McQueen, quien murió colgado y con sobredosis el 11 de febrero de 2010, sigue siendo referente obligatorio para hablar de elegancia, transgresión, arte y moda, todo mezclado en proporciones perfectas.

Hijo de taxista y profesora, McQueen partió desde abajo y brilló rápidamente mostrando en su trabajo una selecta batería de obsesiones y un extraño temor a su propia creación, cuya puesta en escena en pasarela siempre fue impecablemente inquietante.

Tras liderar Givenchy —y antes de crear su propia firma—, además de ser elegido cuatro veces el mejor diseñador de Inglaterra, su carisma lo llevó a colaborar permanentemente con figuras como David Bowie, Björk o Lady Gaga.

De eso y también de su arrollador legado hablan los nuevos proyectos cinematográficos que repasan su figura.

Aún sin nombre, pero basada en la biografía Blood Beneath the Skin de Andrew Wilson, está en pleno proceso de rodaje la cinta que tendrá a Jack O’Connell encarnando al diseñador.

“En 2009, Alexander McQueen hizo uno de sus más grandes espectáculos: una impresionante y hermosa re-elaboración de los mejores diseños en sus últimos 15 años. Fue un show que dedicó a su madre y uno en el que trató de dar sentido a su vida y su arte. La película explora el proceso creativo de McQueen en los meses previos al desfile, que proporcionan un retrato íntimo del hombre detrás de la marca global, una celebración en movimiento de un genio visionario cuyos diseños han trascendido la moda para convertirse en arte”, adelantó la producción de la cinta.

Además también está en rodaje The Ripper, que examina su relación creativa con la editora de moda de la revista Tatler Isabella Blow, quien se suicidó también en 2007. El último proyecto sobre el diseñador es el documental McQueen, con guión de Peter Ettedgui, quien ya se despachó un gran documental sobre Marlon Brando en 2015 (Listen to me, Marlon). Dirigido por Ian Bonhôte, la trama acá se concentra en presentar su impresionante carrera profesional y personal, incluyendo su estada en Saville Row como aprendiz.

Los productores de la cinta explican su interés en la historia de este extraterrestre de la moda. “Los diseños feroces y tiernos de McQueen crearon un lenguaje emocional y físico completamente nuevo. La película celebra un Mozart de nuestra época; genio, belleza, tragedia y dolor”.

Ian Bonhôte, director del proyecto que debería estar pronto a estrenarse, explica su conexión con el personaje: “Me mudé a Londres desde París en los años ’90, en parte debido a McQueen. Su sentido del estilo se convirtió en sinónimo de la energía cruda de la ciudad y no sé de ningún otro diseñador contemporáneo para encender una respuesta visceral inmediata de una audiencia”.

Figura ineludible, su paso arrollador por las pasarelas del mundo dejó huella, tal como él mismo decía: “Tenemos que romper el molde, es el reto de un creador. De lo contrario, ¿qué sentido tiene? Hay que hacer cosas que nadie más puede hacer”.