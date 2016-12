Vivir la vida con otra cara

¿Qué motiva a qué una persona quiera “acabar” consigo misma? ¿Son su nombre y apellido? Simplemente desaparecer…¿Es posible realmente?

“Para acabar con Eddy Bellegueule” es uno de esos libros que te sobrepasan, que te hastían, que son tan reales que parecen ficticios, que te duelen en lo más profundo del alma, que te hacen pensar y sentir a niveles diferentes, que se convierten en una crítica perfecta ante un sistema podrido en casi todos sus niveles, que te prestan unos zapatos que te lastiman, que te hacen yagas en los talones, unos zapatos que jamás hubieras utilizado, ¡ni loca! pero que ojalá todos aquellos que discriminan, insultan y pasan por encima de los que piensan y sienten diferente, ¡los usen, para que sepan lo que se siente!

“Hacia cuanto me era posible para que no se enterase de los golpes que me daban los dos chicos. Para ocultarles que había personas que podían llegar a pensar, que pensaban, que era un afeminado que se merecía los golpes. No quería que me encontrase en el pasillo ovillado con mirada implorante y eso que, como he dicho intentaba la mayoría de las veces, sin conseguirlo siempre, no perder la sonrisa cuando me pegaban.”

El camino de Eddy, como el de todos nosotros, se ve marcado en gran medida por las personas y situaciones que se cruzan en él. Asimismo, su relato autobiográfico narra con lujo de detalles, como se crió en una conservadora familia, su enseñanza escolar con unos abusivos e indolentes compañeros y con una comunidad insensata y resistente a entender. Es como si todo el pueblo hubiese estado condenado y maldito…

El mérito de Édouard Louis está en contar algo que le sucedió, que le está sucediendo, que está pasando ahora, aquí, no lejos de ti y que seguirá pasando. Además su estilo es tan franco, directo, con un lenguaje asequible, cercano y reconocible… la homofobia, el machismo, el racismo, la pobreza, la incultura, la violencia, el rechazo, están vivos, latentes y los hace presente… Y, en ese contexto, sólo queda embrutecerte o rebelarte. Huir, irte, alejarte, empezar de cero…

Los invito a leer un libro que tiene esa capacidad de aportar un respiro en medio del sufrimiento.

Libro: Para acabar con Eddy Bellegueule.

Autor: Édouard Louis.

Editorial: Narrativa Salamandra. Distribuidor Exclusivo Océano.

Nº de páginas: 187

Precio: $ 14.251