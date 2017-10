Música en palabras

Pensar en imagen, olfatear el mundo, tocar la vida, saborear la esencia, sentir el sonido del universo. La conexión que desarrollamos los seres humanos a través de los cinco sentidos no tiene límite. Sin embargo, no todos nos aproximamos a la realidad de la misma forma. No todos vibramos. No todos escuchamos las palabras. No todos pensamos y sentimos el universo en melodías. Escuchar, “ser todo oídos”, puede ser abrumador, ensordecedor. Son pocos los virtuosos capaces de disfrutar y esbozar una sonrisa ante este concierto. La partitura de la vida descoloca, muchas veces tensiona y genera ruidos incómodos, melancólicos y desagradables. Y en Vibrato, la nueva novela de Isabel Mellado, reconocida como la violinista escritora, esta idea es imposible no escucharla. ¡Resuena!

Clara (protagonista), es una niña de 9 años, apasionada estudiante de violín. Su infancia se desarrolla entre la violencia de la sociedad, su vocación musical y el silencio. Sin embargo, cuando cumple 18 años, emigra a Berlín con solo su violín al cuello, para tocar en una prestigiosa orquesta. Será en esa ciudad donde Clara, “hará sonar su vida”.

“Tu entra al escenario sin vanidad; sencilla y carismática al mismo tiempo. Muestra que eres uno de ellos. Una más de las cien personas que están allí para escucharte. Pero una vez que apoyes tu violín al hombro, los asombras, los hechizas, por arte de magia, con tu sonido dejas de ser la numero ciento uno, no lo olvides por ningún motivo debes serlo. Ahora eres la número uno, que los persuade y los desarma. Porque si te perciben al mismo nivel que ellos no les serás suficiente. Son así…”.

La novela que consta de tres movimientos, describe con lenguaje musical o mejor dicho con una narrativa sonora las vivencias de Clara y sus estados anímicos. Al principio, resulta toda una aventura, sin embargo, a medida que el oyente va “afinando el oído” sorprende, porque Mellado logra que también su propia voz, salga del violín.

“Las cinco líneas del pentagrama, como persianas, comienzan a abrirse. A través de ellas un cadáver exquisito de sonidos: Escuché las telarañas de sus casas. Escuché promesas de amor y si te he visto no me acuerdo. Escuché llantos y alaridos. Escuché el humo del cigarro de mi profesor muerto. La sal en lágrimas ajenas. El primer latido y la lluvia, el primer metrónomo. Escuché gatos, gallos y todas las hormigas y palabras que se arrastran sobre la tierra…Sentí vértigo, mucha hambre. Y lloré porque mis tímpanos aún no habían escuchado lo suficiente del ruidoso universo”.

Título: Vibrato

Autora: Isabel Mellado

Editorial: Alfaguara

Nº de páginas: 307

Precio: $14.000