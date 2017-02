Grey sigue sin convencerme

Soy una lectora empedernida y lo he sido toda mi vida. Dicho esto, debo decir que la historia de Christian Grey sencillamente no me enganchó, ni siquiera en su momento de mayor apogeo en el mundo entero. Luego vino la primera película y la fui a ver con una amiga, para salir pensando que no le había aportado nada nuevo ni fundamental a mi vida.

Pero como canta el casi sempiterno Julio Iglesia, “tropecé de nuevo y con la misma piedra” y ahí estuve sentada en la sala de cine para ver la segunda parte de la trilogía, “50 sombras más oscuras”, con la esperanza secreta de reconciliarme con la historia. No fue así.

El día del estreno estaba todo vendido. La expectación era general y una semana después logré que el vikingo me acompañara, quizá pensando ambos en poner algo más de calor envasado a las grises, tediosas y frías tardes invernales de Copenhague.

Casi dos horas después de que se apagaran las luces de la sala de cine, la conclusión fue que salimos con la adrenalina más revolucionada después de ver “The Hateful Eight”, que tras intentar seguir las aventuras a veces inconexas de la historia de Christian, el dominador, y Anastasia, la romántica-muy-romántica en proceso de cambio… y tengo clarísimo que son dos producciones básicamente incomparables.

Días después, conversando con un par de amigas que también decidieron invertir algunas coronas en las entradas para sentarse en la oscuridad y, con mucha o pocas expectativas, seguir la historia creada por E. L. James, coincidimos en que no logró entusiasmarnos y, peor aún, ¡ni siquiera nos pareció sexy o hot!

Sí nos pareció positivo que la película de alguna manera socializara un tema todavía con rasgos de tabú, como son las fantasías sexuales femeninas, porque incluso en estas latitudes, donde estos temas son más frecuentes que en el sur del mundo donde nací, siguen siendo parte de una arena más bien masculina y algo que no se verbaliza en las conversaciones de amigas. Pero de pronto, tras la pregunta “¿leíste o viste “Fifty Shades”?”, se puede abrir una conversación más suelta y detallada sobre un tema que antes no se tocaba en el espacio público.

Una de ellas que leyó la trilogía me contaba que solía leer en el tren y que el primer libro, usualmente lo ponía dentro de otro para que no se viera que estaba en medio de la relación de Christian y Anastasia, pero tras comentar el primero y el segundo volumen, el tercero lo leyó sin esconderlo y quedaba sin problemas sobre el escritorio, en la oficina de ingenieros donde trabaja.

Está claro que el universo que muestra la historia un poco prohibido y lleno de secretos, genera interés y nos entusiasma especialmente a las mujeres -el vikingo estaba en clarísima minoría de género en el cine-. En un mundo en que usualmente el cine erótico está hecho por hombres y para hombres, una alternativa como ésta naturalmente prende como concepto y en sociedades como la danesa, pareciera ser que da pie para verbalizar un tema que existe en el pensamiento y en la práctica pero que no se discute masivamente en público, como cualquier otro tema. Y créanme que esto es algo significativo pues los vikingos suelen opinar, sobre TODO -así con mayúsculas- lo que existe entre el cielo y la tierra.

Un detalle extra: disfruté la alta costura y los departamentos “de revista de decoración” que me hicieron soñar más que las escenas que pretendían ser provocativas, eróticas o seductoras de la película… el vikingo, por su parte, anunció ya que NO me va a acompañar si se me ocurre ir a ver la tercera película. Le dije que puede estar tranquilo… no me doy tres veces con la misma piedra, y conversando sobre nuestras propias fantasías nos volvimos a casa discutiendo nuestras luces y sombras más secretas y confiando en que nadie tomaba nota.