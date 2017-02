Libros: El regreso del eterno extraño

La clásica ecuación que une sexo con drogas y rock and roll podría perfectamente ser su invento. Al menos así se desprende de la monumental Jack Nicholson La Biografía, texto construido por Marc Eliot —el mismo que hizo las de Bruce Springsteen, Steve McQueen o Clint Eastwood— durante más de una década con la colaboración de familiares, amigos y compañeros de juerga rompen el silencio.

Desde su primer trabajo como acomodador de un cine en su natal New Jersey hasta las últimas declaraciones a la revista US Magazine Closer, donde reconoció que soñaba con “encontrar una última novia antes de morir”; la búsqueda frenética del placer ha ido a la par con sus celebradas actuaciones, en las que mayoritariamente representó a una suerte de outsider de la sociedad norteamericana.

“Tengo todo lo que un hombre puede desear pero nadie me puede decir que he tenido suerte en el amor. Me gustaría disfrutar de un nuevo romance, pero no parece una posibilidad muy real”, confidenció a la publicación. Sin embargo, si hay algo de lo que no se puede quejar es de no haberlo intentado… y con todas sus fuerzas.

Entre sus 12 nominaciones a los Oscar, de las cuales ganó tres, siempre tuvo tiempo para organizar las fiestas más memorables que recuerde la industria junto a sus grandes amigos Marlon Brando, Warren Beatty y Michael Douglas, entre otras estrellas. Si tuvo un padrino ese fue Roger Corman, un productor que después de verlo en sus clases de interpretación no dudo en ofrecerle su primer papel en Grita, asesino.

Más tarde confesaría que lo que más le gustó fue su impronta diametralmente opuesta a la del actor del momento, Rock Hudson. Eran los tiempos en que vivía junto a sus colegas Don Devlin y Harry Gittes en lo que se conocía como “la casa más salvaje y alocada de Hollywood”.

El mismo lugar donde el director Román Polanski selló su destino al abusar de una menor de edad. Ahí, las orgías eran pan de cada día. Para él, al cine como un arte de primer nivel y se enorgullecía de “ser parte de una generación alimentada a base de cool jazz, Kerouac, Camus, Sartre y el existencialismo”.

Por eso, siempre agradeció su llegada al Festival de Cannes de 1966 con el filme El Tiroteo. Fue así como llegó directo al corazón de la nouvelle vague, la prestigiosa corriente del cine francés que tanto admiraba. “Nadie me conocía, pero Godard se hizo amigo mío la primera noche. Vino a la primera exhibición y después yo pasé a ser ‘miembro de la delegación’ de Cahiers du cinema”, recordó décadas después, cuando con picardía admitió que la experiencia le gustó tanto que una vez presentada su película se quedó hasta que se gastó el dinero asignado por la distribuidora.

Según la prensa especializada, la ceremonia de los Oscar perdió brillo cuando él dejó de asistir en 2013, ocasión en que entregó el Premio a la Mejor Película a Argo. No obstante, lo cierto es que a Jack nunca le gustaron las grandes películas con presupuestos millonarios.

De hecho, la primera vez que trabajó en una mega- producción fue en Vuelves a mi lado, dirigida por Vincente Minnelli y coprotagonizada por Barbra Streisand, no ocultó sus reparos. “No entiendo cómo una película puede costar 12 millones de dólares. Acepté trabajar en esa cinta de serie A de gran presupuesto porque estaba desesperado por ganar dinero, pero jamás trabajaría en el cine si pensara que eso es hacer cine. El director es genial, pero odié cada día de filmación”.

Para muchos, Jack Nicholson, la biografía es una de las mejores historias de la meca del cine en las últimas siete décadas que se haya escrito. Aunque el momento más emotivo del libro transcurre muy lejos de Los Angeles, cuando en la ciudad de New Jersey, a los 37 años, se enteró de que su verdadera madre era su hermana June.

Un verdadero shock que enfrentó junto a la mujer que más tiempo permaneció a su lado, la actriz Anjélica Houston, y bien premunido de una batería de sus drogas favoritas: marihuana, LSD y cocaína. Según Eliot, la receta de este actor, productor y director para sobrevivir a los avatares de la ciudad de las colinas es simple. No importa cuánto se lo rogaran sus agentes o publicistas, siempre huyó de la televisión por considerarla “banal y ordinaria”.

De hecho, su famoso “Heeerrre´s Johnnny!” de El resplandor no es otra cosa que una burla a los programas de la pantalla chica de la época. Así que si hay algo de lo que podemos estar seguros es de que no lo veremos resucitar en ninguna serie de tv o documental de Netflix. Mientras los rumores aseguran que padece Alzheimer no cesan, John Joseph Nicholson pasa los días rodeado de cuadros de Tamayo, Modigliani, Botero, Soutine, Matisse y Picasso.

Nunca se levanta antes de la una de la tarde y lo primero que hace es tomar un vaso de leche para aliviar los dolores estomacales. Por las tardes, su pasatiempo favorito es encerrarse en su sala de cine a ver cine arte. En ocasiones, en compañía de su hija Lorraine, fruto de su relación con Rebecca Broussard. Ella ha sido testigo presencial de que de tanto en tanto, no puede evitar fantasear con Jennifer Lawrence, Britney Spears o Rihanna. El zorro pierde el pelo, pero nunca las mañas.