Ruta gourmet: La multiplicación de los panes

VALOR NUTRITIVO

En una década, este pequeño local se convirtió en el secreto mejor guardado de Ñuñoa. Favorito de vegetarianos,se caracteriza por su amplia y original oferta que utiliza materias primas ciento por ciento naturales.Para su fundadora,la actriz Pía Beckman,todo empezó como una cruzada personal por aumentar el valor nutricional de su alimento favorito. “Siempre me gustaron esas piezas negras de granos integrales, ojalá enteros y densos.Como no encontraba más que productos importados que cumplieran con esas características, empecé a hacerlo tal como yo quería. Primero horneaba una vez a la semana y se lo vendía a mis amigos.Cuando llevaba dos años, me compré un horno, armé un taller y comencé a salir en bicicleta a repartirlo”. Fuera de las variedades más tradicionales que van desde el centeno integral hasta las preparaciones sin gluten, aquí se producen más de una treintena de alternativas. Todos veganos a excepción del toscano que lleva trozos de queso mantecoso. PAN SEMILLA, Av. Echeñique 5224, Ñuñoa

EL SELLO DE EE.UU.

Cuando Daniel Gulkman partió a especializarse en el International Culinary Center de Nueva York, aprovechó la oportunidad para trabajar en el Amy’s Bread, uno de los íconos de la Gran Manzana y hoy todo lo que aprendió está en la carta de su coqueto Daniel’s Bakery Café que en muy poco tiempo se ha hecho un nombre en el mapa capitalino.Con un servicio superior al promedio.

Aquí se han reversionado scones, tostadas francesas, el tradicional brioche y hasta la masa de origen judío Jala que aprendió a hacer junto a su madre de pequeño. “Siempre comparo al pan con el temperamento femenino… hay que tratarlo con mucho cariño”. DANIEL’S BAKERY CAFÉ. Celerino Pereira 1530, Ñuñoa.

ALTIPLÁNICO GOURMET

En San Pedro de Atacama dicen que si fuiste hasta allá y no probaste la baguette de La franchuterie nunca visitaste la ciudad. Cuando Arthur Becker escucha esto se ríe con esa risa casi infantil que le sale de la boca. Nacido en La Borgoña hace 28 años,jamás imaginó que iba a echar anclas justamente acá. Tras estudiar hotelería en Francia, trabajó en la Antártica y fue chef privado del magnate ruso Serguei Kogoghin, a quien le cocinó en sus regados encuentros con líderes como Vladimir Putin. Partió preparando pan como forma de agradecer a la familia que lo alojó a su llegada a San Pedro, donde nunca pensó en quedarse. Al tercer día, un vecino le preguntó si lo vendía y apenas una semana después ya se paseaba por el pueblo con un canasto lleno de baguettes: natural,de aceitunas y de queso. No caminaba ni dos cuadras cuando ya le habían comprado todo.Cinco años más tarde, tiene incluso un salón de té y una fama creciente. LA FRANCHUTERIA. Gustavo Le Paige 527b, San Pedro de Atacama.

ESPÍRITU COSMOPOLITA

La influencia francesa ha sido clave en nuestra historia panificadora. De hecho, no son pocas las teorías que aseguran que tras los orígenes de la marraqueta estaría la mano de inmigrantes parisinos. Lo cierto es que en las últimas dos décadas, hay locales que han hecho historia. Es el caso de La chocolatine del francés Joel Beroud que nace luego de que él no consiguiera encontrar nada parecido a lo que comía en su infancia en el sur de Francia. Sus baguettes tienen una legión de adictos que repletan a diario el local. Vecino de una iglesia y pionero de un celebrado revival gastronómico, produce más de 500 kilos al día, así que no importa la hora que uno llegue, siempre hay un aroma inconfundible en el aire. Sus panes blancos sin grasa y el mix de vino con nueces son sólo algunos de los destacados de una oferta, donde la experimentación es parte del secreto de mantenerse vigente. LA CHOCOLATINE. Avda Vitacura 7269, Vitacura.

ESOS RAROS SABORES NUEVOS

“Ojalá que esto sea más que una moda pasajera y la gente comience a apreciar cómo es un buen pan. A distinguir la diferencia entre una fabricación artesanal cuidada hasta en el más mínimo detalle de una industrial con preservantes y colorantes que a la larga es aire con químicos”, reflexiona Francisca Leighton, mientras muestra sus panes de tono morado, hechos con pulpa de betarraga. En los últimos tres años, su local del barrio Italia captó no sólo interés de los vecinos sino también del exigente público foodie y de publicaciones especializadas que periódicamente postean comentarios y suben fotos de los productos que comienzan a prepararse a las cuatro de las mañana. Algunas, nacen de una masa madre de ocho meses, otros juegan con mezclas como la miel y las nueces o el tomate con ajo. Tras una década en Buenos Aires, reconoce que este es un oficio que requiere de máxima dedicación. A su juicio, para potenciar el mercado local es “urgente mejorar el tema de la distribución de harina, especialmente integral, que todavía es bastante irregular”, confiesa. LA PANADERA. Avenida Condell 1097, Providencia.