#DatoDeViernes Friends for ever

Al cumplirse 20 años de su estreno, más de 250 fanáticos de la serie televisiva “Friends” coparon la réplica del café, ubicado en Nueva York, y llevó a los más desesperados incluso a acampar la noche anterior para ser los primeros. “Central Perk” era el lugar donde Rachel (Jennifer Aniston), Mónica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Chandler (David Schwimmer), Joey (Matt LeBlanc) y Ross (Matthew Perry) se reunían a diario para contar sus vidas, sus amores y sus desengaños. El nombre de este lugar es un juego de palabras entre Central Park, Nueva York, y Perk, de percolator, cafetera.

El primer episodio de “Friends” fue emitido el 22 de septiembre de 1994, en Estados Unidos, en NBC. La producción duró diez temporadas y terminó el 6 de mayo de 2004. Su último episodio fue seguido por 52,5 millones de telespectadores.

La serie tiene lugar en Manhattan, pero fue filmada en California, en los estudios de Warner Bros en Burbank, con excepción del final del cuarto ciclo que se hizo en Londres. Y es en los mismos estudios de Warner donde surge la idea de Verónica del Río, una verdadera fanática de la serie, de recrear un café con las mismas características: Central Friends.

Tras quedarse sin trabajo, y antes de partir de vacaciones ya programadas a Los Angeles, la ingeniero comercial decidió no volver a buscar trabajo y lanzarse con este lindo proyecto. “ Nunca pensé que tendría tanto éxito y que más del 60 % de mis clientes fuesen fanáticos de la serie. Muchos de ellos son extranjeros”, me comentó. El secreto de la buena recepción de este local es la buena calidad de sus productos y la dedicación que ha plasmado en cada detalle de la cafetería.

En resumen, este es un lugar muy bien decorado, donde la infraestructura es idéntica a la serie y los detalles son perfectos. El clásico sofá e incluso la vajilla te hacen sentir dentro de la serie. Los capítulos se retransmiten en las dos pantallas del lugar dando un “re- living” a los capítulos para los fanáticos de “Friends” junto a un rico café en grano y algo dulce como los macarrones o los churros con chocolate caliente.

Central Friends también me sorprendió con ricas alternativas para almorzar, como una sabrosa y calientita sopa de zapallo, un exquisito crepe de espinacas y mozzarela, una ensalada verde acompañada de un delicioso y crujiente quiche de pollo y, para terminar con el día lluvioso que me tocó, un rico chai latte con un volcán de chocolate, un strudel de manzana muy bien logrado y un cheesecake de frambuesas. Realmente muy recomendable este lugar: buena gastronomía, ambiente cálido, entretenido y atención personalizada.

La novedad de la semana: concursos basados en la serie con preguntas como, ¿crees que tu talento supera al de Phoebe Buffay? Y muchas chicas llegaron al lugar con su guitarra.

Muchas cosas pasan acá y creo que lo que más me gustó es que invita a hacerse el tiempo a ir con tus amigos y sembrar la amistad. Yo me he dado cuenta que tener una buena amiga o amigo en quien confiar ciegamente y sin condiciones, te sostiene en tiempos malos. Por eso está el dicho: “A la familia uno no la elige, al amigo sí”.

Los dejo con uno de los tantos comentarios en Facebook de una de sus fans: “No tengo temporada favorita, crecí viendo “Friends” y cada capítulo era una placer. Ver la ingenuidad de Ross, las locuras de Phoebe, por qué no las estupideces de Joey, el amor de Mónica y Chandler (sin olvidar su viaje a Las Vegas para casarse en secreto) y Rachel amada y odiada. En fin, lejos mi única serie favorita en años”.

Dónde: Los Militares 5890 Local 5 A- Las Condes.

Contacto: 22 9526 766

Horario: Lunes a Viernes, de 08:00 a 20:00 hrs. – Sábado: 10:00 a 20:00 hrs.