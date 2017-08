Encantada e inspirada

Cada semana voy re-descubriendo Santiago, sus lugares, sus panoramas y sus sorpresas. Recientemente fue la Casa FOA, de nivel mega evento en Argentina y una tradición imperdible si quieres enterarte de las últimas tendencias en diseño interior, arquitectura y paisajismo.

En la Plaza San Enrique, desplegada en el ex-edificio Consistorial de Lo Barnechea, es una sorpresa para los sentidos ver las diversas propuestas, sus contrastes, los toques innovadores y contemporáneos que reflejan el modo de vivir en nuestros días. Es una visita para inspirarse, para quedarse con ideas que dan vuelta en tu cabeza y que cuando regresas a casa tal vez te permite mirar tus propios espacios una vez más y ver en ellos nuevas posibilidades. ¿En tu familia hay millennials, youtubers, Djs o bloggers? Pues también encontrarás espacios inspirados en ellos y para ellos.

Para los que no hayan ido todavía, es un panorama para no perderse. Por los históricos salones y corredores de la icónica construcción colonial, me pude pasear viendo qué se propone en esta parte del mundo para una sala de estar, comedores, habitaciones, escritorios, cocinas y baños. Y lo mejor fue no solo pasar por espacios, sino pasar por sensaciones, experiencias y sentirte envuelta por atmósferas, algunas en las que te quieres quedar y otras de las que quieres escapar… ya saben, para gustos, los colores, como reza el dicho.

De todo lo que vi ¿qué saqué en limpio? Que esta historia de rescatar materiales simples, cosas cotidianas y darles un uso distinto me alucina. Que la madera me gusta cada vez más. Por las tierras nórdicas siempre he admirado el uso de este material, especialmente en Noruega y Finlandia, por la calidez que genera y me gusta verlo integrado con miradas nuevas de uso y generando espacios casi de intimidad. Que los toques de color siempre son necesarios. Que lo ecléctico no es lo mío y que tal vez las casi dos décadas en Escandinavia han marcado no solo mi vida emocional, sino que mis percepciones de espacios, líneas, curvas y luz, mucha luz.

¿Qué me robó el sueño? La experiencia completa a la que nos invita el interiorista Jorge Letelier -de una larga y destacada carrera en Nueva York y otros puntos del planeta- junto a su socia Sheryl Rock y el arquitecto Fernando Concha. El epítome de la sofisticación, de la admiración por el arte y el buen vivir. La chimenea que separa los espacios pero que a la vez los unifica como un todo es mi perdición. Y qué decir de las piezas de arte firmadas por Balmes, Matta, Matilde Pérez, Motherwell y Vanesa MacAuliffe. Ya no les cuento más. ¡Solo vayan y encántense!

Dónde: Casa Consistorial, Lo Barnechea. Av. Las Condes 14.891

Hasta cuándo: Hasta el domingo 10 de septiembre.

Horario: Martes a viernes de 12 a 20 hrs.,– sábado y domingo de 11 a 21 hrs.

Precios: Martes a viernes $6.000, – sábado y domingo $7.000 – $5.500 compras en http://casafoa.cl/venta-tickets/