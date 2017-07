Ludmila Pagliero, la primera bailarina del ópera de París llega a Frutillar

“A veces las cosas comienzan como un juego, bailaba sin pensar y no tenía claro si iba a ser bailarina”, nos dice Ludmila Pagliero por teléfono desde su departamento en París. “Sólo sabía que quería expresarme con mi cuerpo. Por supuesto que era algo que exigía esfuerzo, pero que a mí me resultaba fácil, era un placer”. Cuando cumplió nueve años ingresó a la escuela del Teatro Colón y ahí se dio cuenta de que sus clases en una escuela de danza de barrio eran pinceladas de lo que vendría después.

“Las otras chicas que tenía al frente mostraban un avance notable”. Tuvo que tomar clases particulares, esforzarse el doble y sobre todo comenzó a tomar conciencia de que se estaba embarcando en algo grande. De su acento argentino queda un inevitable sonsonete que parece haberse suavizado con el tiempo y los viajes. De Chile, por ejemplo, guarda sólo buenos recuerdos.

La primera vez que salió de Buenos Aires fue a los 16 años y llegó a integrarse al elenco de Ricardo Bustamante que inmediatamente le confió roles de solista en Sueño de una noche de verano, La Bella Durmiente y el potente papel de Mirtha en Giselle. “Esos tres años fueron de información y de formación como bailarina profesional, aprendí el trabajo de grupo y de fila, a preparar una producción y muchas cosas más de la danza como oficio”, recuerda.

Desde ese momento su ascenso en los escenarios internacionales tomó velocidad. En 2003 recibe el Premio Igor Youskevitch y un contrato de un año en el American Ballet Theater, pero finalmente pasó a ser la primera argentina que se une al prestigioso Ballet de la Opera de París. En 2007, es promovida a ‘coryphée’, luego a ‘sujet’ y finalmente en el 2012 obtiene el título de ‘Étoile de la Ópera de París’. Sus zapatillas son testigos de todos los pasos y técnicas de la mayoría de los clásicos de la danza, pero ella es sincera cuando confiesa que El lago de los cisnes sigue siendo lo más difícil. “Es una obra que ha tenido a grandes artistas y referentes, por lo que se hace muy difícil. Tienes que estar siempre a esa altura”.

—Y de La Sylphide que presentarás en el Teatro del Lago ¿qué nos puedes contar?



—Es una obra muy linda y agradable de interpretar. En ella hay una gran búsqueda de estilo, porque te sales de lo académico para entrar en algo más romántico. De alguna forma es ir en la búsqueda de un ser que no es terrenal. Y eso es lo que quiero, que no me vean como un ser humano. Flotaré, seré irreal y se verá algo mágico en el escenario. La historia también me encanta. Es muy dulce, con un personaje ingenuo, muy femenino y que se divierte.

El momento cumbre de su carrera, sin embargo, fue este año. Cuando la llamó el bailarín francés Manuel Legris para anunciarle que había ganado el premio ‘Benois de la danse’, algo así como el Oscar del ballet. “Fue un tremendo regalo a mi trayectoria. En el mundo hay muchas bailarinas geniales y esta vez me tocó a mí. Pero todo sigue igual y pienso que es un lindo regalo para mi trayectoria. De alguna manera, los premios no definen tu trabajo. Cuando tengo que volver a bailar, me gusta entregar siempre algo distinto, diferente. Eso implica concentración, entrenamiento y gran exigencia física. Soy feliz con eso, es todo lo que me gusta.