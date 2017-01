#CONCURSO Una noche diferente en The Hip Hotel

Con la terraza mediterránea más trendy de la capital, con una apuesta que mezcla lo hippie-moderno, fusionando a la perfección la gastronomía orgánica de primer nivel con una refrescante e innovadora coctelería de alta gama. El Hotel The Hip se consagra como uno de los más vanguardistas de Santiago.

En una de sus habitaciones se grabó el último sencillo del dúo ítalo-chileno Nea Agostini, quienes trabajaron en la producción junto a la talentosa Francisca Valenzuela y es ahí mismo, en el escenario de “Más que con él”, en donde te proponemos que pases unas de las experiencias más innovadoras y estilosas de tu verano.

¿Cómo participar? ¡Muy simple! Elige una canción de la lista de Spotify de Nea Agostini y comenta en este mismo post porqué en un máximo de TRES LÍNEAS.

Aquí, el link de la lista: https://play.spotify.com/artist/77yGWPHFjfsTTFSgnDO4tJ

*El concurso se cierra el miércoles 18 de enero.

*Los ganadores se elegirán a criterio del equipo digital.

*Horario: Check In 15.00 pm - Check Out 12.00 pm. Estadía The Hip Incluye: cena Red Luxury Bar y desayuno en Terraza S3370.