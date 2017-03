¡Con Caras.cl a Lollapalooza! Participa aquí por tus entradas

Junto a una propuesta más que prometedora, artistas internacionales y nacionales on stage y con el espíritu verde que lo caracteriza, Lollapalooza Chile 2017 se posiciona como el evento cultural del año.

Reconocidas bandas de la talla de Metallica, The Strokes, The Weeknd, The XX y Durán Durán, entre otras, pondrán a bailar al público de nuestro país a partir del sábado 1 de abril en el, ya elegido, Parque O’Higgins.

Como queremos que todos nuestros lectores y seguidores sean parte de este festival de la cultura, sortearemos 5 pases dobles para los 2 días de Lollapalooza Chile 2017.

Para participar, debes seguir a CARAS en todas sus redes sociales (Twitter @Caraschile, Facebook CARAS e Instagram @caraschile), y luego seguir estos simples pasos:

Instrucciones:

1) Los participantes tendrán que escoger a sus 7 bandas favoritas que este año participarán en #LollaCL 2017.

2) Los participantes deberán publicarlas en Instagram, con la nueva modalidad de “galería” adjuntando en la leyenda el #ConCARASALolla2017 y el #LollaCL.

3)Los 5 ganadores serán seleccionados bajo los criterios del Equipo Digital de CARAS: por creatividad, originalidad, estética y sentido del humor.

*Los ganadores serán publicados el día viernes 31 de marzo en este mismo post.

*Concurso válido sólo para Chile.