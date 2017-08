VIRAL: Kate Hudson y su trolleo a Donald trump

Scaramucci le prestó servicios a Donald Trump como director de comunicaciones por sólo diez días hasta que lo despidieron. Muy astuta, Kate Hudson hizo el paralelismo a través de suenta de Instagram de esta relación tan efímera con un clásico que ella misma protagonizó en 2003 y la llevó a la cima, How to Lose a Guy in 10 Days (Cómo perder un hombre en 10 días) junto a Matthew McConaughey.

En la película original, el personaje de Hudson asume la tarea de conseguir que un chico se canse de ella en diez días haciendo todas las cosas que supuestamente una mujer no debería hacer en una relación. En última instancia, sin embargo, fracasa en su intento de romper su vínculo: la química y el afecto mutuo era demasiado real. En la versión Trump-Scaramucci, por supuesto, el final no es tan feliz. Scaramucci fue expulsado justo después de que Trump dispusiera la incorporación de un nuevo jefe de gabinete, John Kelly, para permitirle una “pizarra limpia”, según un comunicado de la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders.

Aquí, la foto: