Las 10 películas que no puedes dejar de ver

Los críticos cinematográficos más importantes del diario The New York Times, A. O. Scott y Manohla Dargis, eligieron las cintas que son un imperdible y que, si no las viste, debes darte el tiempo de hacerlo.

Aquí, las diez primeras:

10- The Hurt Locker (2009), de Kathryn Bigelow.

9- Summer Hours (2009), de Olivier Assayas.

8- Boyhood (2014), de Richard Linklater.

7- Inside Out (2015), de Pete Docter y Ronnie del Carmen.

6- Yi Yi (2000), de Edward Yang.

5- The Death of Mr. Lazarescu (2006), de Cristi Puiu.

4- A Touch of Sin (2013), de Jia Zhangke.

3- Million Dollar Baby (2004), de Clint Eastwood.

2- Spirited Away (2002), de Hayao Miyazaki.

1- There Will Be Blood (2007), de Paul Thomas Anderson.