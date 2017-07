Kate Winslet, 20 años después del Titanic

Fue en 1997 cuando el mundo se conmovió con la romántica historia de Titanic, aquel filme histórico que protagonizó junto a Leonardo DiCaprio. Veinte años después la actriz británica no deja de hacer noticia; ahora, con los trascendidos de la película que estrenará prontamente con Woody Allen y porque, sin buscarlo, hoy es parte de una insólita trama política encabezada nada menos que por el presidente de EE.UU., Donald Trump. ¿Cómo? Ocurrió que el magnate tenía enmarcadas y colgadas en al menos cinco edificios de su propiedad una supuesta tapa —con él como protagonista— en revista Time.

El semanario desmintió esa publicación, demostrando que nunca había llevado a Trump en portada y explicó con argumentos por qué la historia era falsa. Es más: aseguraron que la verdadera protagonista de aquella edición (del 1 de marzo de 2009) fue Kate Winslet… Obviamente que ella no ha pronunciado palabra sobre esta insólita trama a pesar de la insistencia de los medios en conocer su opinión. Metódica, recatada y de pocas entrevistas, Kate prefiere hablar de sus proyectos profesionales prontos a estrenarse, como el filme Wonder Wheel, dirigido por Woody Allen, ambientado en Nueva York de los años ’50 y donde trabajó junto al actor Justin Timberlake.

Este año el nombre de la Winslet seguirá sonando: después de haber estrenado —este 2017— los filmes Triple Nine y The Dressmaker —este último con no muy buena crítica— tiene pendiente el debut de Collateral Beauty, donde comparte roles con Keira Knightley y Will Smith. Se suma The Mountain Between Us, co-protagonizada por Idris Elba. Todo, luego de conseguir el pasado año el Globo de Oro por su papel en la película Steve Jobs. A 20 años de su filme más famoso, queda Kate Winslet para rato.