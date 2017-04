Daniela Ramírez, camaleónica

Con una ‘carreteada’ polera de algodón, calzas de lycra, zapatillas y la cara deslavada, Daniela Ramírez camina por calle Merced rumbo a esta entrevista como una transeúnte cualquiera, segura de que muy probablemente nadie la reconocerá, y de hecho así ocurre.

La imagen, sin embargo, cambia al siguiente día para la sesión de fotos de esta portada: el pelo húmedo cayendo sobre su cara perfectamente maquillada; el vestido dorado con los tirantes ligeramente caídos que dejan entrever su angulosa figura. Click. Daniela ahora se transforma.

El director de cine Nicolás López también ha sido testigo de esta habilidad camaleónica de Daniela. En un viaje que hicieron a Estados Unidos para presentar la película Madre —que se estrenará el 27 de abril y donde Daniela es protagonista—, cuenta que se comportaba como una adolescente, sorprendida entre tanta novedad; “primera vez que iba a Estados Unidos”, cuenta él.

Su estilo sin aspavientos hizo que López incluso dudara sobre el manejo de la actriz en uno de los festivales de cine, tecnología y música más grandes del mundo, el SXSW.

“Ahí se congrega toda la vanguardia a nivel mundial. Y Daniela nos impactó porque, contrario a lo que pensamos, fue muy preparada, con looks distintos para las fiestas, premieres, sesiones de fotos, etc. ¡Sorprendente! La prensa la llamaba la Julia Roberts chilena —y explica—; es que es totalmente camaleónica; de pronto se produce y se transforma en una estrella de calidad internacional. En el festival compartió la alfombra roja con figuras como Charlize Theron y no tenía nada que envidiarle. Con su primer protagónico en cine creo que iniciará un gran camino”, dice López sobre la película donde él y su socio, Miguel Asencio, figuran como productores ejecutivos, en tanto que el norteamericano (radicado en Chile) Aaron Burns es el director.

Un thriller sicológico que pondrá los pelos de punta de la audiencia con la historia de una madre que confía el cuidado de su hijo (quien sufre de un severo problema cognitivo) a una empleada filipina quien, a poco andar —sospecha la protagonista— comienza a apropiarse del niño.

“La tesis de la película es que el terror está ahí, en las relaciones que tú consideras más cercanas, al lado tuyo, pero no te das cuenta… Juega con la magia negra también. La he visto tres veces y es muy entretenida”, comenta Daniela.

“Cumplí 30 años, estoy en un buen momento, me siento más grande, aunque siempre he sido más madura que el resto; el tiempo me ha dado experiencia, puedo decidir mis proyectos y saber qué es lo que quiero. Además, que es súper difícil hacer una carrera como ésta. He podido trabajar en varios ámbitos de la ficción y hacer proyectos que me interesan”, cuenta Daniela quien en 2017 estrenará otras dos películas: Ausencia, que se filmó en 2015 y que se presentará en el Festival de Guadalajara, un drama donde ella interpreta a la amante del pintor Mauricio Rugendas; y Swing —debut cinematográfico del director chileno Luis Smok— con Héctor Morales, Elisa Zulueta y Tiago Correa.

Eso al tiempo que en televisión Daniela Ramírez es la más reciente contratación de Mega, canal donde ahora protagoniza Amanda, que lidera en sintonía a la hora de almuerzo, en la misma franja donde debutó también con éxito hace algunos años en TVN con Esperanza. Ahí comenzó su relación con María Eugenia Rencoret, ahora la mandamás del área dramática de Mega.

“Estuvo muy entretenido ese desafío. Había vértigo, aunque no estaba asustada. Y funcionó, igual como pasa ahora con Amanda, que es una muy buena historia y resultó perfecto desde que se empezó a emitir; a la gente le encanta”, dice sobre la teleserie que alcanza un promedio de 15 puntos de rating, y cuenta la historia de una enfermera que llega a trabajar al fundo de la familia Santa Cruz para ayudar en la recuperación de la matriarca Catalina Minardi, sin embargo, busca vengar su pasado y nadie sospecha sus intenciones.

Claro que su rol más recordado fue en la serie Los archivos del cardenal, que de paso la consolidó como una actriz seria. La crítica destacó su interpretación como la joven hija de un detenido desaparecido (inspirado en el caso de Javiera Parada, hija de Manuel Parada, de quien es amiga) y donde compartía escenas con Benjamín Vicuña.

“Ese fue lejos el mejor impulso para empezar en televisión. Y con el Benja (Vicuña) —que era muy famoso—, no lo podía creer”, dice esta joven de carácter sencillo, que se crió en Maipú, en una familia de clase media y católica, que veía el trabajo como la única forma de progreso. Por eso, cuando a los 16 años Daniela —la única mujer y la menor de tres hermanos— quedó embarazada, el dolor fue inmenso.

“Quedé embarazada de un pololo, compañero de colegio… No era la idea en ningún aspecto. Pero a pesar de todo mi familia me apoyó e hizo que todo sucediera de la forma más amable”.

—¿Pensaste en abortar?

—Sí, como cualquier mujer en una circunstancia como ésa, claro que lo pensé, aunque claramente la mejor decisión fue seguir adelante. En eso me ayudó la familia, el saber que no estaba sola… ¿Cuántas niñas hay que tienen miedo, ven el futuro y dicen “qué voy a hacer”? Es súper difícil la vida, sobre todo si no cuentas con apoyo.

En su colegio, el Centenario de Maipú, no tuvo problemas para terminar tercero y cuarto medio. “No me dijeron nada, recibí pura contención, nada de castigos o juicios”. Sin embargo, reconoce que ser madre tan joven fue difícil: “Fue volver a tener 12 años, otra vez tuve que pedir permiso, depender de la familia para salir o para cualquier cosa”.

Daniela, que trabajaba desde los 14 años en obras infantiles y estaba acostumbrada a ser independiente, sintió que retrocedía. “Volví a estar muy contenida por mis padres. Además, una niña embarazada a los 16 años no sabe mucho qué hacer… Pero ellos se portaron un siete, mis hermanos, todos. Martín fue lo que necesitaba mi familia. Nos unió —dice sobre su hijo hoy de 13 años—. Había un ser humano pequeñito que nos derretía a todos y es increíble cómo uno no dimensiona el amor que le puedes tener. Para mis papás, mi hijo fue su primer nieto y dentro de lo duro que es asumir una situación así, fue un regalo…”.

—Porque además tus padres eran muy católicos; les debe haber pesado…

—Sí, había harta culpa… Seguramente pensaron “por qué nos pasó esto”. Uno intenta desgranar un poco. A veces no hay un por qué, pero uno quiere encontrar una respuesta, entenderlo.

—¿Y qué significó en tu vida?

—Para mí Martín fue un cable a tierra; antes de él yo andaba conociendo, pololeando, siendo feliz. Lo mío era la libertad, el taller de teatro, la música, los amigos. Tenía ansias de vivir. Cuando me embaracé fue un parelé; volví, tuve que aprender de mí, mucho.

—¿Qué pudiste aprender de ti a esa edad?

—Siento que, en algunos aspectos, me crié un poco con mi hijo. Tengo un antes y un después. Para mí, Martín siempre ha estado conmigo. Me ayudó a crecer. Todos los objetivos que yo podía haber tenido en mi vida se formaron cuando yo tenía a Martín guagua.

—¿Por ejemplo?

—Irme de la casa, ser actriz. Tuve que proyectarme, armar algo concreto, a corto o largo plazo. Debí ponerme objetivos, y él me ayudó a cumplirlos. Y era interesante poder lograrlos, saber que funcionaba y que profesionalmente podía vivir de lo que me gusta. La tele también me dio esa posibilidad, en términos económicos.

—Estudiaste teatro con tu hijo chico…

—Hay millones de actrices que han pasado por lo mismo; las mujeres somos como pulpos, hacemos veinte cosas a la vez y bien. A Martín lo conocían todos en la universidad. Siempre estuvo ahí porque no quedaba otra. Creció así.

—¿Cómo reaccionaban los hombres al saber que eras una mamá joven?

—Igual fue entretenido; como que me daba poder; me hacía una súper mujer: vengo con este paquete bajo el brazo, ¿me quieres?, porque o si no, chao… Como que atraía un poquito más… Aunque depende de la persona, en quién te fijes.

—¿Lograste con el tiempo vivir tu juventud, recuperar el tiempo perdido?

—A goteo. No fui a fiestas pero construí otros panoramas: en la casa, con amigos más grandes donde hasta hace poco yo siempre era la menor. Claramente busqué nivelar mi vida con personas que tuvieran iguales preocupaciones, que anduvieran en la misma que yo. Porque mis compañeros de escuela viajaban, o hacían teatro itinerante, mochileaban, yo tenía que ser mamá… Hasta ahora, sólo he viajado por trabajo.

—No podías ser libre.

—Ya no lo fui.

—¿Y no es un tema para ti?

—No, porque mi hijo me da mucho más que eso; con él siento que nunca voy a estar sola… y que alguien dependa de ti es exquisito, te sientes importante en la vida, que no puedes fallar, que no puedes caerte. Te da un compromiso contigo. Te hace fuerte.

—Sin embargo, falló cuando fue detenida por manejar bajo los efectos del alcohol hace algunos años.

—Fue un aprendizaje, una llamada de atención en todo sentido. Me equivoqué… Fue difícil, porque además debí enfrentarme al hecho de que también soy una persona pública…

—¿No tenías conciencia de eso?

—No lo tenía tan claro. Era mi trabajo…Fue un error, fue un error que me hizo de verdad detenerme y pensar. Y aprendí mucho.

—¿Qué pasó con tu familia?

—Me apoyaron. Fue un momento difícil en que me podrían haber retado pero me vieron mal, frágil, súper frágil… Que la gente estuviera hablando de mí como si me conociera era atroz. Pero hay que entenderlo porque es parte de este trabajo. Y es súper duro porque uno está expuesto a que la gente te enjuicie.

—¿En la calle experimentaste las reacciones?

—No, pero tenía que andar a pata porque me quitaron la licencia por dos años.

—Además que la situación se agravó porque trataste de sobornar a los carabineros.

—Fue un acto de desesperación, una súplica, pero se malentendió; una joven que se había equivocado y que estaba pidiendo que por favor paráramos ahí, que ya había entendido, que no tenía antecedentes. Fue un grave error y por suerte no pasó a mayores.

—¿Te pareció injusto el tratamiento que hubo de parte de los medios?

—Me dolió aparecer de esa forma en los diarios y ser un poco conejillo de indias de la ley (dice porque el nuevo parámetro del alcotest que estaba recién debutando con la nueva ley de Tolerancia Cero). Pero de todas formas asumo que me equivoqué. Fue un error.

Daniela vive con su hijo Martín, quien toca el piano y sueña con convertirse en músico. “Mi casa es pura felicidad, es mi intimidad total. Me gusta. Y está rica. Y mi hijo está bien, va a un colegio que le gusta, tiene amigos, su onda. Conversamos mucho. Ahora nos vamos a Madrid. Tengo quince días para viajar y vamos a recorrer España y quizás Italia. El quiere eso”.

—¿Y qué pasa con las relaciones de pareja? ¿Ser madre no ha sido un obstáculo?

—No he tenido ningún problema. No me va mal…. Aunque de verdad que para mí lo más importante son los proyectos, el trabajo. Te mueres cómo me río en la pega; ahí soy tremendamente libre, como que me transformo un poco, tengo una cantidad de energía que es congregadora y eso es divertido. Me gusta lo que hago. No necesito otras cosas.

—¿Ahora estás en pareja?

—Hace un tiempo. Estoy tranquila, muy bien.

—¿Viven juntos?

—No, out-door todavía. Todo a su momento. Además, acabo de cumplir 30 años. A veces digo: yo me juro más grande y soy chica… O sea, tengo mucho para equivocarme y para aprender.

—¿Qué es lo que esperas de tu pareja?

—Que sea un compañero, a la par, no necesito que me dé nada, sólo admirarlo.

—¿Te gustan los hombres más grandes?

—Sí, en general he estado con personas mayores. Me gustan los hombres con ideas, con tema. El lado intelectual me interesa, porque yo aprendo mucho; soy muy receptiva y también no temo decir que soy ignorante en ciertas cosas, entonces pregunto mucho; soy la reina de las preguntonas y muy conversadora. Aunque también puedo ser súper sexy, coqueta. No tengo aprensiones. Aunque es como un juego; tampoco voy por la vida con esa parada. Imagínate (dice mirando su ropa el día de la entrevista), así estoy, ¡así voy a trabajar!…

—¿Y cuando te miras al espejo, qué ves?

—Dicen que no me saco tanto partido, que me visto un poco más roñosa. Pero soy así, es mi naturaleza. Como que no tengo tiempo para decidir qué ponerme. Soy muy relajada. Por eso es entretenido a veces ir a un evento, jugar, desafiarme y que la gente me mire sin poder creerlo y diga “¡wow, es ella”!