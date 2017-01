Cine Música para soñadores

Un diamante muy bien pulido. Eso es lo que es La la Land, la nueva cinta del director Damien Chazelle, quien hace unos años ya había sorprendido a todos con su poderosa Whiplash.

Ahora, la apuesta era mostrarnos la mejor cara de los musicales de la época dorada de Hollywood y jugar con una historia para muchos puede ser muy del siglo pasado, pero que en realidad funciona como una evocación perfecta para mostrarnos un drama-romántico-musical de los mejores que hemos visto en los últimos 25 años.

Emma Stone y Ryan Gosling sacan chispas en pantalla con una química increíble interpretando a una actriz-camarera y a un músico frustrado que quieren hacer camino en Los Angeles, la ciudad de los sueños rotos. Allí, entre audiciones fracasadas y tocatas en pool parties, el amor empieza a florecer entre jazz y canciones de alto vuelo poético.

Con humor, compañerismo y una agradable cuota de actuaciones honestas, La la Land es un combo perfecto. Es romántica como pocas, pero nunca boba. Llena de talento y mostrando la ruta de los soñadores con la vida hollywoodense, no tiene problemas en atacar el arte puesto al servicio del capitalismo y de vuelta al drama, la música y el jazz, una de las grandes obsesiones del director.

En la misma línea de Café Society (Woody Allen) y ¡Ave, César! (hermanos Coen), La la Land se encarga de traernos la nostalgia en una pastilla amorosa y vital, de la que no podrán escapar siquiera quienes se dicen “enemigos de los musicales”. No está de más decir que es bastante probable que la cinta, de la que no diremos más y recomendamos seriamente su prolija y pegajosa banda sonora, arrasará los próximos días en las temporadas de premios. Muy merecido lo tiene.