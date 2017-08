Barbie llega al cine: conoce quién sería la protagonista

Según lo indican, la ganadora del Oscar Anne Hathaway estaría a punto de convertirse en la protagonista de Barbie, la película de Sony y Mattel que contará la historia de la muñeca más famosa, que que acaba de cumplir 58 años.

La película se estrenará el julio de 2018 y aún no se confirma protagonista, pero “Andy” de “El diablo se viste a la moda“ pareciera ser la favorita. Lo cierto es que Anne tiene en medio varios proyectos, motivo que impediría que la firma no esté escrita aún. Indican que el enfoque de la película es mucho más feminista, bandera que Anne -y mucho más después de ser mamá- ha levantado en voz alta. En la historia, la muñeca sería expulsada de Barbielandia por no ser demasiado perfecta.

Lo cierto es que la primera elegida para ser Barbie había sido Amy Schumer, quien no fue bien recibida por los fans de la muñeca ya que no “cumplía” con las características físicas. “Quiero agradecer a mis trolls que hayan hecho tan evidente que soy una gran elección. Creo que este tipo de respuestas nos hacen ver que algo está mal con nuestra cultura y todos necesitamos trabajar para cambiarlo”, respondió con altura la actriz.

Ante la crítica y también por problemas de agenda, finalmente Amy se bajó y fue Anne quien quedó como candidata.