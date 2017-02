#BAFTA2017 LaLaLand se consagra como favorita

Sin lugar a dudas, el musical de la temporada logró afianzar su condición de favorito tras ser elegido en los Bafta como mejor película, que también galardonó a su protagonista Emma Stone como mejor actriz. Por su parte, Casey Affleck recibió la estatuilla a mejor actor, mientras que los premios a los actores de reparto fueron otorgados a Viola Davis y Dev Patel.

Lo cierto es que si bien LaLaLand no alcanzó los 11 reconocimientos que esperaban, los que sí se llevó de los Bafta fueron los galardones de reconocimiento, perdiendo la competencia sólo en categorías técnicas. Así, el éxito de esta película se ha traducido en cinco de las 11 posibles estatuillas del Bafta a las que era candidata, entre ellas a la mejor dirección de la mano de Damien Chazelle.

Ryan Gosling se vio relegado por el trabajo de Casey Affleck en Manchester junto al mar, quien volverá a ser su gran rival en la ceremonia de los premios de Hollywood del 26 de febrero. La buena noticia para el musical fue que su compañera, Emma Stone, logró imponerse ante la aclamada Meryl Streep y la candidata especial, Natalie Portman, por su interpretación de Jacqueline Kennedy en la película del director chileno Pablo Larrain.

También fue la noche para la categoría de actores de reparto. Viola Davis, quien en Fences re-interpreta un papel que ya había hecho en el teatro junto a Denzel Washington, fue la consagrada en la noche de la Academia Británica. Y, el galardonado masculino fue Dev Patel (Lion), otro de los aspirantes al Oscar al igual que Davis.

La tarde del domingo también reconoció a la cinta chilena que ganó una de las tres categorías a la que estaba nominada: Mejor Diseño de Vestuario a cargo de la francesa Madeline Fontaine, conocida por su trabajo en películas como Amelie y Amor eterno. El público espera con ansias el reconocimiento de la estatuilla hollywoodense a Natalie Portman por su brillante interpretación en Jackie, aunque la categoría es muy competitiva.

La gala de los Bafta se celebró en el Royal Albert Hall de Londres, que ha vuelto a contar por duodécima vez con el trabajo del presentador Stephen Fry. La platea de la sala ópera londinense en la 70ª edición de los premios estaba llena de numerosas estrellas de Hollywood pero lo cierto es que la presencia de los duques de Cambridge, William y Kate, fue la más requerida por los flashes y las luces.

Revisa aquí la lista de ganadores completa

Mejor Film: “La La Land”

Mejor Director: Damien Chazelle, “La La Land”

Mejor Actriz: Emma Stone, “La La Land”

Mejor actor: Casey Affleck, “Manchester By the Sea”

Mejor actriz de reparto: Viola Davis por “Fences”

Mejor actor de reparto: Dev Patel, “Lion”

Mejor película británica :“I, Daniel Blake”

Mejor película animada: “Kubo and the Two Strings”

Mejor música original: “La La Land”, Justin Hurwitz

Mejor dirección de fotografía: “La La Land”, Linus Sandgren

Mejor maquillaje y peinado: “Florence Foster Jenkins”, J. Roy Helland, Daniel Phillips

Mejor sonido: “Arrival”, Sylvain Bellemare, Claude La Haye, Bernard Gariépy Strobl

Mejor diseño de vestuario: “Jackie”, Madeline Fontaine

Mejor corto animado británico: “A Love Story”, Khaled Gad, Anushka Kishani Naanayakkara, Elena Ruscombe-King

Mejor corto británico: “Home”, Shpat Deda, Afolabi Kuti, Daniel Mulloy, Scott O’Donnell

Mejor edición: “Hacksaw Ridge”, John Gilbert

Mejor diseño de producción: “Fantastic Beasts and Where to Find Them”, Stuart Craig, Anna Pinnock

Mejor guión adaptado: “Lion”, Luke Davies

Mejor filme en lengua extranjera: “Son of Saul”, Laszlo Nemes, Gabor Sipos

Mejor documental: “13th”, Ava DuVernay, Spencer Averick, Howard Barish

Mejores efectos visuales: “The Jungle Book”

Mejor guión original: “Manchester By the Sea”, Kenneth Lonergan