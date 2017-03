Videos #GeorgiaJaggerEnCaras

Sus grandes labios, el look algo desgarbado y rockero hacen inconfundible a Georgia May Jagger. No sólo porque es una de las top models del momento sino por su herencia familiar. Si bien su camino no fue la música, siguió los pasos de su madre con una imparable carrera en el mundo de la moda. Acapara una portada tras otra y ha protagonizado campañas y desfiles de grandes diseñadores. Ahora, se acerca a Chile como nueva imagen de la marca Alaniz.