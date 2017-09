Especial Kids Sistemas de retención: Viaje seguro

Viajaba a Viña con mis dos niños de uno y cuatro años. Al salir de mi casa, la menor iba en su silla, pero el mayor estaba sentado en su alzador con cinturón de seguridad. Por esas cosas de la vida, al poco andar, decidí volver para instalar la otra silla porque me sentía más segura. Por suerte lo hice, porque a la altura de Curacaví un auto nos chocó por atrás. Nos dimos vuelta, terminamos mirando en la dirección opuesta y sobre un basural. Fue un impacto fuerte y el auto pérdida total, pero gracias a que mis niños iban bien asegurados, no sufrieron daños mayores. Siempre pienso que si no hubiera vuelto a instalar la silla, hoy mi historia podría ser muy distinta, pues Sebastián tal vez habría salido volando con consecuencias fatales, cuenta Francisca Figueroa.

Que un niño sea eyectado por un parabrisas durante una colisión es como si cayera de un cuarto piso a 60 km por hora y sus probabilidades de muerte son altas, explica Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos y experto en seguridad vial del Automóvil Club de Chile. Por eso, la silla infantil es el elemento de seguridad más importante para un niño que viaja en auto. Estudios publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), indican que los sistemas de retención infantil, correctamente instalados, previenen entre un 50% y un 80% las lesiones mortales y graves de los menores ante un accidente de tránsito. Frente a estas cifras queda clara la relevancia de la utilización de este instrumento. Sin embargo, en Chile aún falta crear conciencia. “La tasa de uso en nuestro país es aún muy baja. Solo el 43% de las personas que debieran usar sillas las utilizan, por lo tanto, estamos frente a un panorama donde más de la mitad de los pequeños viajan desprotegidos”, señala Escobar. A su vez, comenta que en naciones desarrolladas, este tema está tan incorporado en la sociedad que, por ejemplo, para dar el alta a una mamá que tuvo un hijo, es requisito constatar que el niño saldrá del recinto en su silla debidamente instalada. Por ello, antes de firmar el alta, una enfermera revisa que todo esté en orden.

“En Chile, la primera causa de muerte de niños entre 0 y 14 años son los accidentes de tránsito. Considerando eso, el principal desafío que tenemos como país es generar un cambio cultural, creando conciencia respecto de la importancia del autocuidado, de la conducción responsable y de asumir medidas preventivas como utilizar siempre silla de seguridad si se va a transportar a niños, ya que constituye el sistema de protección infantil más eficiente dentro de un automóvil. Cabe mencionar que existe un tipo de sistema de retención infantil para cada edad y peso, y que se deben usar aún en viajes cortos. Al igual que para los adultos el cinturón de seguridad salva vidas, en el caso de los niños es el sistema de retención infantil el elemento que puede hacer la diferencia en las consecuencias de un accidente de tránsito”, comenta Gabriela Rosende, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset).

Según datos de Carabineros de Chile de 2015, revelan que 7.291 menores de entre 0-17 años, sufrieron lesiones de algún tipo por haber participado en un siniestro. De éstos, 4.397, es decir el 60,3% tiene entre nueve y 17 años, el resto son niños de edades menores a los ocho años. El año pasado, además, fallecieron 114 menores, el 44,7% (51 niños), tenía menos de ocho años.

Según Escobar, estos datos manifiestan la diferencia entre recurrir al uso de la silla o dejar a los niños sueltos en los asientos es tan gravitante que más vale la pena comprar una silla económica e instalarla bien a no usar nada. “Con eso ya se está haciendo un cambio cualitativo respecto a la seguridad de los niños”, puntualiza.

REQUISITO POR LEY

Hasta el año 2007 que los niños viajaran en auto sin un sistema de protección adecuado era pan de cada día. Dicho año, el panorama cambió pues entró en vigencia el decreto que obliga a los automovilistas a transportar a los menores de cuatro años en sillas especiales, considerando que los conductores que no lo hagan cometen una infracción grave.

Esto es sobre el uso de las sillas, pero se hablaba poco sobre los requisitos de calidad con que debían contar todas aquellas que comercializaban en el país, pues solo se establecían obligaciones de forma, como el etiquetado y el manual en español.

Hoy, la ley dictamina que además deben cumplir con la normativa europea o norteamericana vigente y establece que los distribuidores, importadores o fabricantes deberán acreditar las cualidades del producto con una verificación de los certificados por parte del Centro de Control y Certificación Vehicular. Esto garantiza que los productos que se comercialicen hayan sido sometidos a ensayos de comportamiento ante choques frontales y traseros, así como a pruebas de volcamiento, resistencia de los broches del arnés, seguridad ante rotación y pruebas de inflamabilidad del material, entre otros.

A partir de marzo de este año entró en vigencia la nueva ley que regula el uso de sillas de autos para niños, la cual obliga la utilización de estas herramientas dependiendo de las características del menor de edad.

Por ello, es que las autoridades dispusieron una serie de alternativas para informar a la gente de la normativa, la que en caso de ser incumplida implique fuertes multas económicas más la suspensión de licencia.

LA NUEVA LEY

Implica dos cambios. En primer lugar, se obliga a los niños menores de 12 años a viajar siempre en el asiento trasero usando cinturón de seguridad o sistema de retención infantil adecuado (empezó a regir el 16 de marzo del 2016), pero el 17 de marzo de 2017 todos los conductores que transporten un menor de hasta nueve años (o una estatura de 135 centímetros y 33 kilos de peso), deben viajar con una silla apropiada de acuerdo a sus características físicas.

Respecto a las multas éstas fluctuarán entre 1.5 y 3 UTM (desde los $69 mil hasta los $138 mil). Por ejemplo llevar niños de 0 a 9 años sin silla o trasladar a menores de 12 años en el asiento delantero será considerado una “falta gravísima”, lo cual implica la suspensión de la licencia para el conductor, entre cinco a 45 días más la multa mencionada. Cabe señalar que la ley cuenta con una debilidad para los más chicos de la casa, ya que los automóviles cuya fabricación fue antes de 2002 no están obligados a llevar un niño bajo el sistema de retención infantil, ya que tampoco están obligados al uso de cinturones de seguridad en los asientos traseros. La misma libertad está dada para los taxis, ambulancias, transporte escolar, buses interurbanos o camiones no están obligados al uso de las sillas, situación similar a las motocicletas.

¿Qué son estos sistemas de anclaje?

Según Conaset, los sistemas isofix/latch simplifican la instalación del asiento de seguridad para niños sin necesidad de usar los cinturones de seguridad y definen puntos de anclaje estándares para ser manufacturados en los vehículos, permitiendo que las sillas se monten de forma rápida y segura. Los puntos de sujeción van atornillados o soldados a la carrocería del auto con los correspondientes enganches para el asiento del niño, así se reduce considerablemente la posibilidad de cometer errores en la instalación del mismo. Los puntos de anclaje son tres: dos inferiores y un tercer punto antirrotación, que permite reducir la distancia de desplazamiento de la cabeza en un choque frontal y, por lo tanto, reducir el riesgo de lesiones cervicales.

Estudios muestran que el sistema isofix puede reducir hasta un 22% las lesiones graves en accidentes, según explican en Volvo Motors.

AUTOS SEGUROS, UN ELEMENTO A CONSIDERAR

Son varios los aspectos que priman antes que la seguridad de un automóvil en la opción de compra, según lo evidencia Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos del Automóvil Club de Chile. “Hacerlo es esencial, sin embargo, de acuerdo a nuestros estudios, esta no es la primera razón de compra para los consumidores, diría que está en la cuarta o quinta opción”. Al respecto, el especialista es enfático en señalar que esta característica debería primar al momento de la elección del vehículo. Por ello antes de tomar una decisión sugiere revisar la página de test de automóviles latinncap.com y preferir aquellos con la mayor cantidad de airbags y que tengan elementos de seguridad como frenos ABS y control de estabilidad, entre otros. “También se deben privilegiar los automóviles que cuenten con cinturones de tres puntos en todos sus asientos. Esto significa que al ponerlo queda apoyado en tres puntos que son el hombro y las crestas ilíacas (huesos de las caderas)”, dice. Explica que muchos autos, en la parte trasera traen un cinturón abdominal, algo que ya está obsoleto, porque no permite poner ninguna de las sillas de niño que se comercializan en Chile y porque además son de un alto grado de peligrosidad al ser utilizados en niños. Optar por aquellos que tengan sistemas de instalación isofix/latch, también es relevante, pues aseguran que la silla quede fija. “Esto es de vital importancia pues hemos detectado que cerca de un 80% de estas quedan mal instaladas y por ende revisten un gran peligro para los niños, porque si no se instalan bien funcionan como una catapulta en caso de un choque”, dice.

MÁS VALE PREVENIR

Las sillas en sus distintas etapas van a proteger a los niños de sufrir peligrosas lesiones que pueden tener resultado de muerte, pues “un niño que sale arrojado por el parabrisas de un automóvil tiene cuatro veces más probabilidades de resultar muerto o seriamente lesionado”, señala Escobar.

Lesiones como daño abdominal y de espina dorsal al igual que fracturas de cuello, pelvis y fémur son muy habituales en un siniestro de tránsito. “Una rotura de fémur puede significar la pérdida de hasta dos litros de sangre y generalmente es una lesión que está oculta, por lo que si los equipos de rescate no se dan cuenta, la guagua puede morir por una hemorragia interna”, añade.

CLAVES PARA ELEGIR E INSTALAR

Las sillas de niño son un verdadero exoesqueleto o una armadura que protege los órganos más sensibles como la cabeza, el cuello, la clavícula, la pelvis y el fémur. La correcta elección de una silla debe hacerse tomando en cuenta varios aspectos, pero es fundamental considerar el peso del usuario. Por ello, estas tienen tres etapas: hasta los 10, 18 y 36 kilos. Desde Conaset señalan que cuando los niños son más grandes, pero el cinturón de seguridad aún no se les ajusta adecuadamente, el mejor sistema para asegurarlos es la butaca que debe ajustarse con el cinturón de seguridad de tres puntos. Esto permite que el cinturón pase por las caderas y clavícula del niño correctamente y además brinda protección lateral. No obstante, señalan que cuando no se cuenta con una butaca, un alzador puede ser una alternativa, ya que aunque no protege ante un impacto lateral, sí permite que el cinturón pase por las caderas del niño, evitando así ante un impacto lesiones en órganos internos de la zona abdominal.

Para Alberto Escobar, la correcta instalación de la silla es clave, incluso más que la calidad de la misma. “Una silla de última generación que queda mal puesta, puede terminar matando al niño. Sin embargo, una de menor calidad, pero que esté bien instalada va a funcionar excelente”, aclara.

ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS

Aunque lo fundamental es contar con algún sistema eficiente de retención para asegurar a un niño y es preferible uno económico a no usar nada, en el mercado existen alternativas que incorporan tecnologías de punta en la fabricación de sus modelos para asegurar la seguridad.

Entre las más novedosas destaca la tecnología Click Tigh (de Britax) que según Alberto Escobar es la mejor solución para que la silla quede siempre bien instalada. “Este modelo cuenta con un botón que al apretarlo permite que la silla se abra o levante para introducir el cinturón y luego baja quedando muy apretado y firme. Eso es lo más moderno que facilita la instalación de la silla y, de alguna manera, dice que sea eficiente, rápida y muy segura”, comenta.

Añade que también existen sillas que poseen un sistema reticulado donde se sienta el menor, lo que genera que al provocarse un choque, la energía que se traslada rompa este panal, permitiendo que el asiento baje, quedando el niño más protegido en esta especie de capullo que vienen a ser las sillas de infante.

Del mismo modo, algunas automotoras ya han incorporado sistema de seguridad orientados a los chicos en algunos modelos de sus marcas. Sobre esto desde Conaset establecen que cuando el vehículo cuente con dichos sistemas, es importante revisar las instrucciones del fabricante del automóvil para consultar por los límites de peso y talla para los cuales fueron diseñados, y cerciorarse de que cuenten con certificación de seguridad.

Además de contar con el sistema de anclaje para sillas de niños Latch/ Isofix y avanzados airbags, otras innovaciones como cinturones de seguridad y sillas inflables, y alzadores incorporados son algunos de los avances más recientes en esta materia.

Por ejemplo, Ford ha incorporado en algunos de sus modelos cinturones de seguridad inflables. Esta tecnología ayuda a distribuir la fuerza del impacto sobre el torso del ocupante mejor que un cinturón de seguridad tradicional. Disminuye el riesgo de lesión, dando soporte a la cabeza y el cuello y son compatibles con asientos de seguridad para niños.

El sistema Safety Canopy es otra innovación y combina bolsas de aire laterales tipo cortina y un sensor de volcamiento para brindar protección a la cabeza y el pecho de los pasajeros de la primera, segunda y tercera filas del lado de la ventana en caso de impactos laterales o volcaduras. Estos airbags permanecen inflados durante varios segundos después del impacto para reducir el riesgo de la expulsión de los ocupantes.