Matrimonio a corto plazo: Tiempo de casados

Las parejas que hoy toman la decisión de casarse lo hacen desde la esperanza y el amor. Después de todo, en la actualidad el ser novios nace desde un lugar mucho más romántico e idílico que décadas atrás. “Antes el romance, estaba relegado al quinto lugar de las razones del porqué la gente se casaba”, dice la psicoterapeuta de parejas y sexualidad de la UC, Gianella Poulsen, quien agrega, “hoy estamos en un contexto cultural donde ambos ponen exigencias. Esta situación casi es insólita”.

Estos requerimientos pesan y las ilusiones no son capaces de mantener un lazo, ya que el divorcio en nuestro país ha tenido un incremento en el último año llegando a una cifra cercana a los 48 mil casos en 2016. (El número de matrimonios ese año fue de 64.431).

No obstante, “contraer el ‘sagrado vínculo’ sigue siendo un paso clave y necesario para muchas parejas, pues tiene la connotación de ser un rito simbólicamente vital”, dice Pilar Wiegand, socióloga de la Universidad Católica.

“Las personas en general poseen expectativas para casarse en algún momento de su vida. Sin embargo, en estos días se ha ido aplazando la formalización de la unión, ya que las personas buscan primero alcanzar objetivos profesionales y económicos”, indica la experta que complementa, “en el pasado, el divorcio era muy mal visto y tanto las parejas como sus hijos eran castigados y estigmatizados socialmente. Además, las mujeres dependían económicamente de los maridos por lo que separarse era financieramente imposible”.

El panorama ha cambiado, las mujeres tienen mayor independencia económica y la opción de divorcio resulta bastante fácil y rápida. Eso genera a que aveces el matrimonio se tome a la ligera y no se cuestionen acerca de: ¿Cuáles son las causas de divorcio? ¿Hay formas comprobadas para fortalecer la relación?

La pareja como prioridad

En el cine, las series de TV y la literatura se ha esparcido una idea bastante errónea de lo que implica hacer pareja. Esto se debe a que nos hemos acostumbrado a enfrentar un ideal de pareja que se ama profundamente, se sorprenden con constancia, son románticos y los problemas que tienen se generan desde el exterior (pérdida de trabajo, infidelidad, distancia), pero gracias al gran motor llamado amor salen victorioso frente a las dificultades. Tal situación muestra una falta de realidad absoluta porque estar ‘de a dos’ es un trabajo. “Lograr un buen vínculo requiere de un aprendizaje del otro y de saber cómo sortear ciertas situaciones que se presenten en distintas índoles”, explica Poulsen.

La sicóloga dice que un lazo firme se va nutriendo poco a poco y no fluye con la facilidad que creemos. Es muy fácil ver a través de la cultura pop o redes sociales, que las relaciones, tanto de celebridades como de nuestras amistades, van siempre viento en popa, pues los vemos felices en la playa, sonriendo en una selfie y viajando por el mundo. Sin embargo, lo que no se ve es cómo las parejas van construyendo su relación con paciencia y cariño, dándole siempre el tiempo que merece y el espacio para hacerse sólidas.

Las parejas felices son aquellas que privilegian el tiempo que pasan juntos. “Existe una sobrecarga enorme, especialmente con el doble rol de las mujeres. Por eso, el espacio común queda realmente en un lugar muy poco cuidado”, afirma Poulsen. Entre los compromisos familiares, las juntas con amigos y las largas horas en el trabajo, la pareja se van quedando en última prioridad, por lo que suele caerse en el error de creer que el vínculo se cuidará solo.

“Vivimos en una sociedad altamente competitiva donde se sobrevalora la autonomía. A su vez, los proyectos personales y la cultura individualista cobra una gran relevancia”, complementa Gloria Bustos, psicóloga clínica y terapeuta familiar y de parejas de Clínica Las Condes, quien enfatiza que dicha forma insta a la desconexión, que normalmente desemboca en una separación o en infelicidad de uno o ambos miembros. “La conexión es necesaria. Sentirse querido, valorado y necesitado va generando seguridad y confianza en la relación”, dice.

Darle prioridad al tiempo que se pasa juntos es clave, a pesar de que no es una tarea fácil. Si manejamos tantos compromisos y responsabilidades paralelamente y deseamos que el día tuviese diez horas más para alcanzar a hacerlo todo, ¿cómo se podrá afianzar la relación con nuestro compañero?

Todo se reduce a hallar un balance. “El desafío es ir equilibrando tiempos y espacios en un proceso consciente y dinámico. Por ejemplo, es maravilloso tener amigos, pero cuándo verlos, cada cuánto tiempo y en qué dosis, debe ir nivelado para que no se vaya descuidando el vínculo de pareja”, explica Poulsen.

Asimismo, no se requiere una enorme cantidad de tiempo ni altos niveles de sofisticación, ya que investigaciones hablan de la importancia de los micromomentos en el desarrollo del amor. Es decir, segundos dedicados a apreciar lo bueno de la otra persona, a darle un halago, agradecer lo que te gusta de ella, entre otras cosas. Algo tan pequeño puede ir marcando la diferencia.

¿Cuánto se conocen? El espacio de calidad destinado a la pareja, tanto antes como después de casarse, es un factor tan preponderante porque tiene relación directa con cuánto se conoce a la otra persona. Según ambas terapeutas, una de las principales razones de divorcio es que las personas no se dan cuenta que no saben realmente con quién se casaron hasta que ya firmaron los papeles. “La madurez implica no dejarse llevar solo por el lado emocional y los impulsos, sino que evaluar a conciencia la decisión que se está tomando. Es un error casarse porque “ya es tiempo de hacerlo”, si es la última amiga soltera del grupo o pensar que “si no resulta, me separo”, dice Bustos. Al dejarse guiar por impulsos, suele pasarse por alto la parte más racional de una decisión tan importante como el matrimonio. “Hay que conocer las expectativas del otro respecto a este compromiso, hablar acerca de cómo se enfrentarán las dificultades más adelante y estar dispuestos a trabajar en construir y mantener la relación”, agrega la especialista.

¿Pero en qué consiste conocer a alguien de verdad? Las personas enamoradas suelen enorgullecerse de cuánto conocen a su pareja, porque saben sobre su serie, comida, película, música y artista favorito. Sin embargo, el conocimiento de alguien es un proceso muchísimo más complejo que eso. En primera instancia “se conoce a una persona cuando vamos viendo cómo se desenvuelve en los distintos mundos. Cómo es con su mamá, en la calle, su trato con los colegas… se van mostrando cosas esenciales de nuestro ser”.

El tiempo que se pasa en conjunto, la dedicación y la convivencia permiten ir reuniendo información sobre el otro; y, por el otro lado, nosotros podemos ir revelándonos tal como somos, expresar lo que nos va pasando y cómo vamos sintiendo las cosas. “Es un proceso que implica poder ir actualizando siempre la información. Luego, como se conoce a la pareja, uno sabe cuándo es el mejor momento para pedirle algo o contenerla porque está bajo mucho estrés, por ejemplo”, explica Poulsen. El tiempo que se lleva como pareja es un factor relevante, porque en muchos casos ha generado numerosas instancias para ir recolectando y actualizando la información del otro. No obstante, no es por sí sola razón suficiente para garantizar un matrimonio largo y feliz.

El lenguaje crea realidades

No conocer realmente a la pareja implica que una vez que dos personas se casan, se encuentran con un montón de actitudes del otro que no son de su agrado. Y es ahí donde empiezan los conflictos. “Se suele recurrir a la crítica en las discusiones y esta va dirigida a la otra persona en vez de la situación o problema”, afirma Bustos. Es muy distinto discutir con la idea de “esto me hace sentir enojada” a “es tu culpa no hacer tal cosa y por eso yo me enojo y frustro”.

La crítica, el ataque y la desvaloración son espinas que van dañando las relaciones poco a poco, acumulándose hasta, en muchas ocasiones, destruirla por completo. “Le vamos marcando al otro lo que no nos gusta y nos concentramos en eso. No le decimos, en cambio, aquello que sí nos agrada. Y entonces la relación va perdiendo magia, porque sabemos lo que el otro no quiere, pero no sabemos qué hacer al respecto”, dice Poulsen.

Otro error clave es esperar que el otro cambie para nosotros, en vez de aceptarlo tal como es.

“Le piden constantemente peras al olmo”, añade la especialista y también revela que las parejas que son felices no han resuelto ni un 70% de las dificultades que tuvieron al principio. “No se trata de solucionar, sino que regular. Puedes encontrarte con el otro en ciertos puntos, pero no transformarte”. Además, estudios han revelado que las personas tienden a elegir una pareja que tenga un código genético diferente, porque eso asegura que los hijos tengan genes dominantes y, por ende, mayor adaptabilidad. “La clave es el complemento. Si se vive desde eso y se respeta, se abre el abanico y una pareja tiene más probabilidad de mantenerse junta y feliz”, subraya Poulsen. No existe una fórmula exacta ni tampoco es un camino de rosas. Pero las posibilidades de que un matrimonio sea largo y feliz son altas “si es que hay respeto, empatía y ganas de trabajar en la relación”, finaliza la experta.