María Gracia Omegna y Constanza Mackenna, con destino ascendente

Están en modo relajo, ya que a mediados de diciembre terminaron de grabar, Señores Papis, teleserie nocturna de Mega que ha tenido una muy buena recepción de audiencia al tocar temas tan sensibles como reales. María Gracia Omegna (31) y Constanza Mackenna (26), dos lindas actrices que con el tiempo se han hecho muy amigas.

Se conocieron grabando Papá a la Deriva y entre ‘conversa y conversa’ se dieron cuenta de que tenían mucho en común, especialmente las ganas por conocer y explorar lugares y culturas, lo que sólo se pueden adquirir viajando. Por eso mismo oportunidad que tienen, toman sus maletas y se van a recorrer algún destino que las seduzca. Nunca han viajado juntas, pero no lo dan por descartado, pues cada una tiene una gran opinión de la otra. “La Con es una mujer instintiva y honesta, lo que se agradece, porque sabes que te puedes apoyar en ella. Además, coincidimos en el sentido del humor, lo pasamos muy bien cuando compartimos”.

Por su parte la rubia que pasa por ‘gringa’ en la calle, tiene solo palabras de aprecio hacia su colega, “Tenemos una visión similar del trabajo. Ambas estamos preocupadas de contar una historia y no de cómo nos vemos. En ella encontré ese punto de vista, una compañera donde el tema de conversación no es la dieta sino más bien si está bien o mal lograda la escena y el porqué funcionó o no funcionó”.

Corten! Relax



CT / ¿Están de vacaciones en la actualidad?

MGO / Sí, los primeros seis meses voy a tener vacaciones, porque participaré en la teleserie del segundo semestre y también en teatro. Así que en este tiempo me dedicaré a viajar y estudiar. En febrero voy al sur (Lago Ranco) y en marzo voy de viaje pero no tengo claro mi destino, puede ser al Sudeste Asiático o Australia y he estado viendo cómo va a estar el tiempo en esa época, para ver si me conviene o no.

CM / Estuve en México, pero en este tiempo estoy enfocada en mi carrera, absorbiendo y aprovechando las oportunidades que se me han presentado y sacando el máximo provecho en cuanto a aprendizaje. Armando mi departamento y pasando el tiempo con mi familia y amigos.

CT / ¿Los viajes que realizan están definidos por algún propósito determinado?

MGO / Me gusta que tengan relación con el deporte, con el trekking o algo así. Adoro saber de otras culturas, por eso en esta ocasión me quiero algo distinto, me encanta indagar en otros formatos, me sirve para abrir la cabeza.

CM / Es relativo si el viaje es de carácter cultural, claramente lo que más me gusta hacer es conocer la idiosincrasia del lugar al que voy, meterme en su historia, la cotidianidad de la gente que lo habita. Pero si el objetivo del viaje es descansar y desconectarme, lo que más disfruto es la playa, el mar, tomar sol, dormir una siesta con el sonido del mar. Me llena de energía.

CT / ¿Dónde fueron sus últimas vacaciones?

MGO / Ecuador, a las Islas Galápagos. Fue increíble, me encantó. Es una reserva ecológica, con mucha conciencia hacia los animales, la ecología. Es muy interesante y tiene unas playas paradisiácas, tortugas, iguanas, peces raros… Impactante la abundancia de la naturaleza. Bucee, hice surf y salí a caminar al cráter del volcán y anduve en bicicleta.

CM / México, es increíble porque tiene el encanto y seducción. Además es muy romántico para una pareja, era todo lo que queríamos, nos dio tranquilidad, buen clima y un sinfín de actividades culturales.

CT / ¿Hay algún país que les gustaría viajar?

MGO / Me gustaría conocer todo el mundo. Rusia me da curiosidad, así como Africa y Centroamérica.

CM / Tengo planeado un viaje a Europa más adelante.

CT / ¿Y hasta el día de hoy, cuál es el país que más les ha impactado o al que volverían a ir?

MGO / ¡Qué difícil! todos los países tienen algo, pero creo que Inglaterra, específicamente Londres, porque es muy cosmopolita. Es una ciudad muy linda arquitectónicamente y culturalmente hablando. Realmente ahí pasan muchas cosas. Además, sus alrededores son preciosos, entre ellos Irlanda y Escocia. También me gustaría vivir en Costa Rica, ahí trabajaría en turismo, no sé, yo creo que me con instalaría un cafecito.

CM / He tenido la suerte de conocer muchos lugares, creo que el que más me ha llamado la atención hasta ahora o el que recuerdo con cariño fue Israel, en Jerusalén fui al Santo Sepulcro donde construyeron una iglesia en la que además de estar la tumba de Jesús, está también el hoyo donde pusieron la cruz para crucificarlo. Todo bajo el techo de la misma iglesia. Sobre ese hoyo hay un altar con una virgen que llora. Me acuerdo que me quedé mirando mucho rato a la Virgen y empezó a llorar, es de las cosas más inexplicables y maravillosas que he vivido. Le tomé una foto para tener un recuerdo y al llegar a Chile y revelarla salió un cuadro de Jesús y no la Virgen. No se me va a olvidar nunca.

CT / ¿Cuáles son los objetos que no pueden dejar fuera de la maleta?

MGO / Un libro, un cuaderno para escribir, una cámara de fotos, zapatos cómodos y una mochila pequeña… el menos equipaje posible.

CM / Bueno me imagino que sin contar el cepillo de dientes o la ropa interior. Crema de cara y de cuerpo, bálsamo labial con un poco de color, bloqueador solar, un parlante y una cámara fotográfica.

CT / ¿Les gusta hacer compras?

MGO / Sí y lo que compro depende del lugar, pero me gusta traerme recuerdos, como telas, una hamaca, algún cuadro u objetos de decoración. El problema es ir a Nueva York porque llegas cargada de bolsas y con la tarjeta de crédito tiritando.

CM / Artesanías, siempre traigo un imán para el refrigerador, se lo copié a mi mamá que tiene el refrigerador lleno de todos los lugares que ha ido. Es un detalle, un lindo recuerdo. Me acabo de traer dos calaveras de hueso tallado a mano de México, son mi primer artículo especial de decoración.

CT / ¿Acá en Chile, que prefieren: playa, ciudad o campo?

MGO / Ciudad no, me gusta mucho la montaña o la playa. El sur me encanta, Valdivia lo encuentro precioso, así como sus alrededores de Valdivia. Hace poco estuve en Tongoy y también me gusta mucho, tiene una playa exquisita, el agua y su temperatura perfecta para bañarse. También Punta de Choros es un lugar que me gusta mucho.

CM / Playa, ¡siempre! Aunque me encanta ese olor a madera húmeda a la orilla del Lago General Carrera, esa sensación de frío mentolado y a la vez, cálido que tiene el sur. Me fascinan los lugares por sus olores, o más bien a través de eso, es que los recuerdo.

CT / ¿Cómo cuidan su pelo y piel durante las vacaciones?

MGO / Siempre llevo un necessaire de tonteritas, bloqueador y algún aceite rico relajante, pero nada para andar producida. Para el pelo aplico aceite para que no se me seque tanto, ya ahora que está teñido. Tomo varías precauciones, me cuido porque la piel y el cuerpo en general es lo que me permite trabajar.

CM / Para la piel, uso aceite de coco, porque nutre, hidrata y da luminosidad a la piel. Para el pleo aceite de argán y para el cuerpo autobronceante y bloquedor factor 50.

HORA DE TRABAJAR

Tanto a María Gracia como a Constanza les ha ido laboralmente bien, de hecho, la vitrina que les ha dado las teleseries de Mega ha permitido que la audiencia se encariñe con ellas y sus personajes, así como ha logrado que las valoren por su talento a la hora de actuar.

Asimismo, la exposición de lunes a jueves les ha abierto puertas para participar en otros proyectos extratelevisivos. Por ejemplo María Gracia será parte de un elenco de una obra de Shakespeare, que fue adaptada por Luis Barrales, “es un proyecto bien interesante, todavía no tengo muchas cosas claras, porque se ganaron el Fondart hace poco y recién partiremos el segundo semestre, pero me gusta mucho el equipo de trabajo, gente que admiro y respeto mucho. En tanto, Constanza algo más hermética cuenta que está muy entusiasmada con un rol que interpretará en una película nacional.

Ambas están conscientes de la buena racha de Mega y de la buena gestión que ha realizado Quena Rencoret. “A la gente le ha gustado lo que hemos hecho porque lo siente muy cercano y se ven reflejados a través de las temáticas. En mi caso, las escenas que hicimos del Sename y del Hogar de Menores, impactaron mucho e incluso a mí me dio orgullo, por eso me saco el sombrero con Rodrigo Cuevas, que fue jugado y que en general eso es lo que me gusta de trabajar en Mega que como que siento que están tomando como riesgos”, dice María Gracia, mientras Constanza agrega, “me encanta lo que hago, lo paso bien, me levanto feliz a trabajar. La verdad es que para mí ha sido una muy bonita experiencia donde he conocido gente maravillosa y de quienes he aprendido mucho. Concluyo que me queda mucho por aprender, que a veces soy muy crítica conmigo misma, pero eso me hace no conformarme y a la vez exigirme al máximo y que hay que aprovechar los buenos momentos, nada dura para siempre”.