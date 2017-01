Especial vacaciones: sol sin riesgo

Tomar sol en forma segura tiene algunos beneficios para nuestro organismo. El contacto de los rayos ultravioleta con la piel aporta vitamina D, la cual fortalece huesos, sistema inmune y hasta mejora el estado de ánimo. Sin embargo, hay que tener cuidado con los excesos de sol, sobre todo durante el verano, ya que en esta época, muchas personas quieren lucir una piel más bronceada, aprovechando la oportunidad para tenderse bajo el ‘astro rey’ y adquirir la tonalidad que desean. Sin embargo, cuando el sol comienza a quemar con más fuerza, es necesario protegerse de los rayos ultravioleta, evitando las horas de mayor radiación, estando a la sombra y usando protector solar.

La doctora Pilar Bofill, dermatóloga de Clínica Universidad de los Andes, es enfática, “el bronceado no es un mecanismo de piel sana. No existe el ‘dorado’ seguro o sano. Al exponerse a los rayos UV la piel debe adaptarse al daño ambiental”. Por su parte, el doctor Eduardo Corradini, dermatólogo del mismo recinto, indica que “tomar sol sin protector solar puede implicar ciertos riesgos, que van desde quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y hasta cáncer”.

Es por eso que para minimizar riesgos, el especialista aconseja evitar el contacto solar entre las 11:00 y las 16:30 horas que son las espacios con mayor radiación ultravioleta. Lo ideal es mantenerse a la sombra durante la mayor parte de tiempo posible; proteger el cuerpo con ropa; y anteojos solares con protección UV. Por otro lado, el uso de protector solar factor 30 o superior es fundamental. Ambos profesionales coinciden en que un adulto de una estatura promedio debe usar 30 a 35 ml, lo que equivale a unas 9 cucharaditas de té.

“La gente suele emplear menos de la mitad de lo que deben, por lo que nunca cuentan con la protección que pensaban que tenían. Asimismo, la defensa se va perdiendo a lo largo de las horas. Por eso, la recomendación médica transversal actual dermatológica es que se debe re-aplicar protector solar cada dos horas, para que mantenga el grado de barrera”, indica la doctora Bofill. Los especialistas también advierten que mientras mayor sea la exposición al sol, mayores serán los efectos en nuestra piel, ya que los daños son acumulativos.

Cuándo acudir al médico

Todas las personas tenemos al menos un lunar en alguna parte de nuestro cuerpo, siendo casi como una señal de identidad que nos acompaña durante toda la vida. No obstante, este sello que nos identifica es el primero en avisarnos que algo puede andar mal. Es por eso que hay que estar muy alerta a los cambios de estos y acudir lo más pronto posible a un dermatólogo cuando aparezca un lunar nuevo o cuando una de estas manchas comience a cambiar de forma, tamaño o color. El doctor Felipe Mardones, dermatólogo de la Clínica Universidad de los Andes, indica, “para detectar alguna alteración en nuestros lunares, podemos hacernos un auto-examen guiándonos por la regla ABCDE, evaluando aspectos como asimetría (A), bordes irregulares y poco definidos (B), color poco uniforme (C), diámetro mayor a 6 milímetros (D) y evolución o cambios en un corto lapso de tiempo (E)”. ​También, existen otras señales que nos pueden advertir de un posible cáncer a la piel, como por ejemplo, una herida que no cicatriza; ardor, picazón y sensibilidad; sangrado o descamación, y la aparición de un nódulo en cualquier parte del cuerpo.

Cáncer y realidad chilena

De acuerdo a los pronósticos, para el 2020 uno de cada diez chilenos tendrá algún tipo de cáncer de piel. Si bien es un pronóstico alarmante, los médicos aseguran que con una detección temprana el 90% de los casos pueden ser curados. El cáncer de piel es una afección en la que se forman células malignas en los tejidos de la piel. Existen tres tipos y hay algunos más comunes que otros.

*El Carcinoma Basocular es el cáncer más común, concentrando alrededor de 80% de los casos. Se presenta preferentemente en las zonas del cuerpo expuestas a la radiación ultravioleta, como la cara. Lo más habitual es que afecte sólo a la piel localmente.

*El segundo cáncer de piel más común es el Carcinoma Espinocelular o Carcinoma Escamoso. Al igual que el anterior, se presenta con más frecuencia en las zonas del cuerpo expuestas al sol, representando el 15% de los casos.

Puede extenderse por la sangre o ganglios, por lo que puede provocar metástasis. El menos común, pero más agresivo es el Melanoma Maligno, que equivale al 4% del total de los pacientes con cáncer de piel. Se presenta más frecuentemente en el dorso, en los hombres y en las piernas en las mujeres. No obstante, también puede observarse en zonas no expuestas de piel y en mucosas.