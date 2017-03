¿Cuándo ir a terapia?

Consuelo tiene 33 años, está casada hace cinco y tiene una hija de 2. Es ingeniero comercial y hace un año renunció a su trabajo para poder cuidar a su pequeña y pasar más tiempo en casa. A pesar de tener este privilegio y de contar con apoyo para las tareas del hogar, Consuelo está triste, anda bajoneada y sin motivación. Su marido se preocupa y como él trabaja harto, llega tarde a casa y viaja frecuentemente, se siente culpable de la angustia de su mujer.

La intenta animar, invitándola a salir, pero ella no acepta. La lleva de shopping, pero a Consuelo no le dan ganas de comprar. Le ofrece ir de viaje, pero ella tampoco se entusiasma. A menudo llora y no sabe por qué. Se siente nerviosa, ha aumentado de peso y eso la impacienta aún más. Además, se desvela por las noches y amanece cansada. Hace unos meses su mejor amiga le sugirió que fuera al doctor para que le recetara “algo” para dormir. Sin estar muy convencida, Consuelo decidió ir al siquiatra y tras llorar durante 45 minutos, salió con un diagnóstico de trastorno por ansiedad, una receta de ansiolítico y una orden para sicoterapia. Desde entonces, han pasado un par de meses. Las primeras semanas fueron extrañas, sentía como si estuviera viendo su vida desde fuera, desconociendo algunas reacciones más templadas y controladas, ciertamente producto del efecto del medicamento sobre la regulación de cortisol y serotonina.

Las dos primeras sesiones con el terapeuta fueron también raras, eso de contarle cada detalle de su vida a una persona que le cobra por hora la hacía sentirse un poco incómoda, como obligada a revelar su intimidad. Pero ahora, con sus medicamentos controlados, su cuerpo acostumbrado a la carga química que implica y una relación de confianza con su terapeuta, Consuelo ha aprendido a conocer su carácter y ha empezado a aplicar las técnicas y herramientas que le han enseñado para manejar las situaciones que la estresan o angustian.

Este caso perfectamente puede representar a cualquier persona que lea este artículo. ¿Quién no se ha sentido agobiado, desmotivado o estresado en algún momento de su vida? El punto es que muy pocos piden ayuda, porque se cree que no es necesario un especialista y que este tipo de situaciones se pueden manejar de forma autónoma. Esta equivocación surge por miedo y pudor de exponer la intimidad a un completo extraño y la decisión de pedir la hora al profesional se termina postergando o simplemente descartando como una posible solución.

Sin embargo, ir al siquiatra o al sicólogo sería muy útil en la mayoría de las situaciones; se piensa que estos profesionales son solo para tratar trastornos mentales severos, ¡craso error! “Hay muchos casos en los cuales si la persona, estando bajo la angustia de situaciones cotidianas, hubiese realizado una terapia podría haber evitado tener ‘problemas severos’”, afirma el siquiatra Matías Yáñez. Se debe comprender que la sicoterapia es para todo tipo de problemas, ya que su variedad satisface necesidades específicas que van desde la superación de un estrés en particular hasta el trabajo de crisis o manejo de traumas.

Apuesta por una mente sana

Desde esa perspectiva se puede afirmar que ir a terapia es muy sano y las personas que lo hacen se preocupan por su bienestar. La clave está en determinar el momento preciso para acudir a una. “La necesidad de pedir ayuda surge de la propia persona, de tener el interés en afrontar alguna dificultad que esté afectando su vida y que no le está permitiendo una satisfacción a nivel personal, familiar, laboral o social”, comenta el médico.

En general la guía de un profesional siempre será un aporte. En algunos casos una ruptura amorosa puede ser superada con el apoyo de una amistad, pero en otros puede ser el gatillante para recurrir a una sicoterapia, “depende del nivel de sufrimiento o del interés de la persona en conocerse a sí misma. Todos hemos tratado de manejar alguna angustia del mejor modo que conocíamos y de la forma más sana posible, si nos funcionó así bien, y si no bueno ahí está lo del interés y de hacerse cargo de uno”, aclara el doctor Yáñez. No se puede olvidar que “los seres humanos somos sensibles y frágiles y el hecho de crecer implica pasar por crisis cuya resolución puede ser más o menos fácil. El sufrimiento es una oportunidad de desarrollo, pero cuando no está siendo canalizado adecuadamente trae secuelas. Si la gente asumiera que sufrir es parte de la vida, sería bastante más fácil buscar ayuda. Para crecer hay que reconectarse con el dolor, con la necesidad y con el deseo, volverse frágil”, asegura la sicóloga Carmen Gutiérrez, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad del Pacífico.

Una terapia permite restablecer las condiciones para seguir el curso natural de la vida, siempre y cuando esté bien diagnosticada, por eso es importante dejarse guiar por los especialistas. En muchos casos, es fundamental controlar los aspectos bioquímicos del paciente y equilibrar su estado de ánimo para que esté más receptivo a los efectos de la sicoterapia. La sicología y la siquiatría son diferentes, pero muchas veces los pacientes confunden los roles de ambas disciplinas. Los siquiatras son médicos y, por lo tanto analizan los aspectos patológicos del paciente.

En cambio, la sicología se enfoca en los aspectos que se relacionan con el comportamiento y las emociones de las personas. Ambos diagnósticos son complementarios, ya que cada uno evalúa al paciente desde puntos de vista diferentes.

“Existe una desinformación de qué significa una sicoterapia y qué es lo que, en estricto rigor, significa un problema sicológico”, puntualiza Carmen Gutiérrez. Esto se manifiesta claramente en las bromas o comentarios peyorativos que se asocian cuando una persona comenta abiertamente que va a terapia. “Es una de las grandes dificultades con la que la salud mental en general debe lidiar, es un estigma. Porque incluso algunos utilizan una condición o un diagnóstico siquiátrico para descalificar. Difícilmente escuchas en una conversación frases como ‘sal de aquí nefrópata’ o ‘cállate hipertenso’”, comenta Matías Yáñez.

La sicóloga agrega que en la sociedad chilena tener algún nivel de sufrimiento se asocia a una condición de inadecuación, debilidad o discapacidad que no suele ser bien visto. Sin embargo, se debe destacar que la calificación de “debilidad” es tan variada como personas hay en el mundo.

“Cada uno define lo que es la debilidad. Tener debilidades es más normal de lo que creemos y ser vulnerable es parte de la vida. Es importante señalar que recurrir a una terapia puede hablar de un interés en hacerse cargo, de analizarse, de enfrentar, de elaborar, y desde esa mirada creo que es un aporte a quien desee realizarse una”, destaca el siquiatra.

Se podría definir debilidad como la necesidad de “trabajar los puntos ciegos que cada uno tiene para poder ayudarse a sí mismo, pero para eso alguien tiene que ayudarte a mirarte desde otro punto de vista”, explica la sicóloga.

¿De qué se trata?

Dependiendo del diagnóstico y qué especialista lo haya hecho inicialmente –siquiatra o sicólogo– el paciente entrará a su terapia con un punto de vista distinto, a pesar de estar apuntando al mismo objetivo. Para la siquiatría, los trastornos ansiosos y de angustia pueden ser banderas de alerta para condiciones que pueden evolucionar de manera negativa, por eso la detección temprana es muy positiva porque ayuda a controlar a tiempo una potencial patología futura.

Para la sicología, no hay diagnósticos más o menos graves, pues los distintos tipos de terapia satisfacen numerosas necesidades. En general, el siquiatra receta medicamentos y controla al paciente desde lo médico y el sicólogo lo atiende de manera paralela, para realizar un tratamiento integral que le permita aprender a manejar su situación.

El uso de fármacos no se da en todos los casos y busca “el manejo sintomático” como herramienta de apoyo para el paciente. La terapia se enfoca en dejar instalada en la persona la posibilidad del cambio de acuerdo a lo que desea resolver. Como se trata de un acto voluntario, lo más importante es que la motivación sea interna y la necesidad de ayuda. Esta intención siempre surge de una “consciencia de sufrimiento o padecimiento. Tiene que haber un motivo, algo que te inquiete y necesites trabajar”, aclara la académica.

Y precisamente este punto se convierte en el primer paso hacia una terapia exitosa. Si se habla de la generalidad se puede afirmar que para que una sicoterapia tenga éxito, el paciente debe desplegar sus recursos internos. Lo que puede convertirse en un proceso difícil, ya que muchos se convencen de que han “arreglado” el problema bloqueándolo. “Y ese es el riesgo mayor de no acudir a terapia o de no tomar el proceso a conciencia”, afirma Carmen. La sicoterapia entrega herramientas para enfrentar problemas futuros y así resolverlos a tiempo sin caer en la ansiedad, la angustia o estrés que ello implica.

Cerrando procesos

Cuando una sicoterapia llega a su fin no se habla de dar de alta o de terminar el tratamiento, sino que de cierre del proceso. En ese sentido constantemente estamos sometidos a procesos de cambio a través de la maduración y otros sucesos que nos enfrentan a situaciones de cambio que se presentan como desafíos que debemos sortear. Por lo mismo, la duración de la terapia es algo que varía según cada paciente, su caso y el vínculo que haya establecido con su terapeuta.

“Pueden haber terapias de una única vez y otras por 2 a 3 meses, depende del problema a tratar y luego se va evaluando junto al paciente cómo van los objetivos planteados”, explica la sicóloga. Muchos temen que el ir a terapia los incapacite para resolver sus problemas de forma autónoma, pero lo cierto es que la existencia de la sicoterapia no significa que ante cada crisis o angustia hay que consultar a un especialista. Si la persona puede manejar sus emociones y comportamiento entonces no “necesita” a un tercero que lo apoye, aun cuando este siempre sea un aporte.

“Uno trata de resolver sus problemas solo y aun con terapia el que resuelve sus problemas sigue siendo el paciente. Buscar ayuda tiene que ver con que la persona lo sienta necesario”, concluye Carmen Gutiérrez.

Aunque exteriorizar sentimientos, pensamientos, emociones y sueños a una persona extraña asuste, está más que claro que una terapia puede ayudar, y no necesariamente tienen que ver con una enfermedad mental. Puede ser simplemente que se necesite aprender a manejar el estrés, poner límites, dejar de fumar, controlar la ansiedad, superar una separación, aumentar la autoestima o trabajar una situación momentánea que no te deja tranquila. Y en sicólogos y siquiatras son grandes aliados, pues proporcionan las herramientas para que cada persona resuelva por sí misma lo que le afecta. De cada uno depende salir adelante y mejorar su calidad de vida. No hay para qué sufrir de forma inútil.