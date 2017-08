Caras Temas PORTADA: Si yo fuera presidente

Helen Mrugalski – Actriz, 8 años, segundo básico-

Lado por el que pasa la gente la mira y le dicen: “Ay! Qué niña más linda”… Ella como si estuviera acostumbrada sonríe pero sin vanidad, ya que no entiende mucho los halagos. Es una chica preciosa y con unos ojos que encantan, no solo por su forma y color sino por lo que expresan.

Helen comenzó haciendo comerciales, los que continúa haciendo, pero aclara que ‘solo, si tiene tiempo’ ya que dedica muchas horas al colegio y eso la deja muy agotada.“Lo más importante que he hecho es trabajar en la teleserie de Mega Señores Papis, aquí conocí a otros niños actores y otros grandes como Francisco Melo, que es muy simpático”.

Helen dice que le encanta ser la hija menor porque sus papás le toman más atención. Con su cara pícara dice que si fuera presidenta “haría que ningún abuelito trabaje y por eso, deben tener todo lo que necesitan gratis. También haría que los niños tengan derecho a jugar el tiempo que quieran, sin que sus papás se enojen y les griten. Los niños también deberíamos recibir todo gratis, especialmente juguetes porque tampoco trabajamos.

Diego Guerrero – Actor, 7 años, segundo básico-

Johnny de Señores Papis y “mini Alexis Sánchez”, le dicen al verlo, el más bien tímido los mira y no dice nada, solo sonríe. Mira de reojo a su papá como diciendo ¡qué hago?, y él le sonríe con relajo. “Más que actuar a mí lo que más me gusta en toda la vida es el fútbol, por eso cuando grande quiero ser como Alexis o Bravo, por eso me encantan las clases de educación física y la que menos me gusta es lenguaje, porque hay que leer y escribir”, dice.

Diego cuenta que en su casa le toca cuidar a su perro Bruno y a mi hermana, aunque eso le gusta menos “porque siempre hay que jugar lo que ella quiere”. Si fuera Presidente de la República este actor XS “obligaría a que los colegios tengan menos horas de estudio. Es mucho el rato que estamos ahí y además hay que levantarse muy temprano, yo creo que debe durar desde las 8 a 1 de la tarde, eso estaría súper bien”.

Dentro de las iniciativas que promulgaría es que los adultos sean más entretenidos, “los papás tienen que jugar más con sus hijos y dedicarles más tiempo para cuidarlos”.

Magdalena Urra -Actriz, 7 años, segundo básico-

Es lo que comúnmente se conoce como “parlanchina” Magdalena, aunque le gusta que le digan Mandy es una chica simpática, con personalidad y ‘no se le va ninguna’, de hecho termina las frases de cualquier cosa que diga su mamá.

Trabajó en la teleserie El Camionero de TVN y fue precisamente ahí donde cautivó a la audiencia con la ternura con que interpretaba a la dulce Amparito. El gusto por la actuación permanece, por eso cuenta que está esperando que la llamen para otro casting y así poder repetir la experiencia donde aprendió mucho y lo pasó ‘excelente’.

Mandy comenta que si fuera Presidenta haría de Chile un país más feliz y para eso repartiría juguetes e instalaría juegos por todos lados, también no restringiría la ingesta de dulces y haría que fuera verano siempre.

“Lo otro que haría es darle un sueldo a los bomberos, porque ellos son unos superhéroes al arriesgar sus vidas. Además a todos los delincuentes los metería a la cárcel y que no salgan más de ahí. Lo otro que haría urgente es que sea obligación atender gratis y ‘al tiro’ a los abuelitos en los hospitales, porque cuando mi abuelita fue a atenderse por su diabetes, la hicieron esperar mucho y ella es viejita y se sentía mal, porque ‘le sube el azúcar”.

Tomás Sánchez -Comentarista de fútbol, 14 años, octavo básico-

Es de los niños que más sabe de fútbol en el país, por eso cuando asistió al casting donde probaban a chicos histriónicos para participar en el programa de Fox Sport Radio Kids quedó de inmediato.

Lleva 5 meses al aire y confiesa que la experiencia ha sido muy buena, “ir a los partidos, entrevistar a los jugadores, compartir con Fernando Solabarrieta y los demás compañeros ha sido bacán”.

Tomás se confiesa bueno para las ciencias, por lo que le gustaría estudiar medicina para ayudar a la gente, al igual si fuese Presidente de Chile, “encuentro que es mucha la diferencia entre la gente con plata y los de escasos recursos. Por ejemplo no se puede comparar la educación privada con la pública, porque la primera es harto mejor, al igual que los profesores que también pienso deberán pagarle más. Lo otro que es urgente hacer es crear medidas efectivas para terminar con la contaminación que nos está matando a todos lentamente. No puede ser que un día se tomen todas las precauciones con restricción vehicular y al día siguiente nada… así no se avanza”.

Lukas Vergara -Actor, 11 años, sexto básico-

Es una mezcla entre niño y adulto, porque a pesar de que su cara y cuerpo son de un chico de 11 años, su actitud es la de un Millenials, pues tiene una gran personalidad y opiniones que “merecen ser escuchadas”. Sabe que está top entre los niños, ya que aparece todos los domingos en la serie de Canal 13 Papá Mono.

No va al colegio, ya que le pidió a su mamá dar exámenes libres, “yo encontré que era mejor, porque con tantas horas grabando no me quedaba tiempo para estudiar, por lo tanto, lo más seguro era que repitiera de curso y no era la idea. Así que me preparo en la casa y todo bien”.

Cuenta que partió a los 8 años haciendo un comercial y que después lo llamaron al casting de Papá Mono en la que tuvo que hacer una escena junto a Luis Gnecco a quien considera muy buen actor. “El fue muy buena onda conmigo, me tenía harta paciencia. Ahora estoy trabajando más con Marcial Tagle y Tamara Acosta porque harán de mis papás en la nueva temporada de Soltera Otra Vez”.

Lukas al ser consultado acerca de qué iniciativas llevaría adelante en caso de ser presidente es enfático: “Yo haría que los profesores ganaran más porque así entregarían mejor educación y además de esa forma sería la educación de calidad. También crearía mayores espacios públicos para poder practicar distintos deportes (fanático del fútbol y sobre todo de La Roja), ya que si la gente practica actividad física mejora su salud y no se mete en vicios donde es difícil salir. Crearía plazas y parques para que la gente se relaje y se impartan clases gratis en distintas disciplinas artísticas, porque hay niños talentosos que al no tener plata no pueden desarrollar sus aptitudes“.

Sofía Bennet Max-Neff -Actriz, 14 años, primero medio-

Simpática, relajada y ultradispuesta llegó esta rubia que tiene facha de “gringa”.. Está mucho más grande desde la última vez que apareció en las pantallas de Mega, específicamente en la teleserie Pituca sin Lucas, donde confiesa lo pasó muy bien, pero a veces se le hacia algo pesado entre las grabaciones y el colegio, “no soy de estudiar mucho, porque tomo atención en clases, pero en lo que soy pésima es en matemáticas, física y química”.



Sofía que es ya una adolescente y que tiene la visión del mundo más clara dice que con los adultos se lleva bien, aunque ellos a veces olvidan que tuvieron su edad y se ponen a dar discursos.

“Si fuera Presidenta convertiría la educación gratuita en un derecho, porque no puede ser que la gente con pocos recursos tenga una mala educación. La buena enseñanza en Chile es muy cara y entrar a la universidad hace que las familias se tengan que endeudar y eso me carga”, comenta Sofía quien nos cuenta que para la próxima protesta pública irá a alzar la voz . En salud también haría cambios y dice: “No puede ser que la gente se muera en las filas de espera o en las urgencias. Los hospitales deben estar mejor equipados, con doctores buenos y con especialidades. Les ofrecería siempre capacitaciones de primer nivel, para que muera menos gente”.