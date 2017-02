Silencio y yoga para dos

El año pasado New York Magazine ilustró un reportaje titulado Put Down Your Phone (Apaga tu teléfono) usando bucólicas pinturas del siglo XIX intervenidas con smartphones y pantallas que mostraban a sus personajes como criaturas absurdas. La idea editorial resultó ser un espejo cruel de la sociedad moderna y varios medios declararon al 2017 como el año obligado de la ‘desconexión’.

Pero quizá la palabra no estaba del todo bien elegida.

“Lo que se ha ido perdiendo de manera gradual es, en realidad, nuestra ‘conexión’ con lo natural y por eso necesitamos cada vez más de estímulos externos, a tal punto, que nos distrae de nuestra esencia y dificulta la comprensión de nuestros procesos mentales”, explica el maestro de yoga Gustavo Ponce.

En este camino de reconexión (más que vivir una experiencia unplugged como propone la revista norteamericana) el silencio cumple un papel vital, ya que permite volver la mirada hacia adentro, conocernos y reencantarnos con nosotros mismos y, por lo tanto, con nuestra pareja, amigos y hasta con la comunidad que habitamos.

El fundador de Yogashala-Chile reflexiona en su casa ubicada en lo más alto de Canal Om, un espacio wellness instalado entre Pichidangui y Los Vilos.

El sosiego energizante del Pacífico que golpea contra los roqueríos y acantilados invita a la introspección. En medio de esta naturaleza desatada hay pozones de agua de mar, jardines de inspiración oriental y Budas que guían el paisaje. Todos los caminos llevan a todas partes y los huéspedes pueden escaparse para estar solos en algunos de los espacios consagrados al recogimiento en estas tres hectáreas de vista privilegiada. Difícil toparse con otra alma si uno no quiere, ya que la capacidad total del lugar es para 30 personas. Aquí, todo parece colgar de la Tierra en un punto de equilibrio con el océano. Y aunque permitidos, cualquier celular o pantalla se ven tan fuera de lugar como en las ilustraciones del New York Magazine.

“Solo cuando se calma la mente se puede ser feliz” y, para esto, el entorno resulta fundamental. “Canal Om se creó pensando en la necesidad que tiene la gente de conectarse consigo mismo y por eso se diseñaron espacios tanto como para estar solo o, si quieres, en compañía (el centro cuenta con el Café del Mar para comidas y eventos y la Casa Bambú para desayunos y almuerzos con una gran mesa comunitaria)”.

“El paisaje resulta energizante en una época donde tanta gente se queja de falta de energía”, comenta el profesor que pasó varios años en la India estudiando directamente con maestros como J. Yogendra, B.K.S. Iyengar y K. Pattabhi Jois, entre otros. Su largo periplo por Oriente, que incluyó el cargo de embajador en Japón, se refleja en los detalles que complementan las 19 habitaciones del lugar: pinturas chinas, libros en japonés, terrazas con piedras de cuarzo, aunque predomina una estética despojada que no compite con el entorno silvestre. Un poco más allá, frente al agua que cae de las rocas, se respira el aire salino que golpea los huesos de un cetáceo instalados como un tótem.

“Disfruto del silencio y de estar conmigo mismo”, cuenta Gustavo Ponce, quien tampoco olvida su oficio como profesor y junto a la brasileña Sabrina Leitis, creadora del método partner yoga, realizará entre el 10 y 12 de febrero el retiro de yoga ‘Trabajo en parejas”.

“Sabrina desarrolló este sistema en que se trabaja de a dos y lo pasan espectacular”, explica el director del centro, quien de nuevo pone el énfasis en la necesidad de reconectarnos con nosotros y nuestros cercanos, sean estos la pareja, familia o amigos.

“El partner yoga utiliza técnicas como la ‘del espejo’, donde dos posturas ‘se espejan’, es decir, se convierten en una misma asana (posición). Su objetivo principal es rescatar la empatía y compasión”, explica Leitis desde Brasil. También la importancia del silencio y de un entorno adecuado para el autoconocimiento y la comunicación con nuestros pares: “Verbalizar es importante en un primer momento, pero el ‘no hablar’ es fundamental porque en segundos caben muchas expresiones ya sea para intensificar, aflojar, salir o mantener una postura”. En el retiro aplicará los estilos Kripalu y Sattva Chikitsa, este último creado por Ponce, para mejorar los centros de energía (chakras) y el equilibrio. A esta actividad le seguirá el retiro ‘Yoga & la astrología del amor’ con Sebastián Caussade, muy en la línea de las celebraciones con que Occidente recuerda en febrero este sentimiento universal.

“Las prácticas (el lugar cuenta con una sala de yoga para 28 personas) se realizan antes del desayuno o de la comida, los dos momentos en que existe la mejor energía en el planeta”, dice Ponce.

Conectarse con la propia naturaleza, en lugar de poner el énfasis en la desconexión digital es lo que mejor revitalizará nuestras propias baterías este 2017.

Febrero

10-12 Retiro

‘Trabajo en parejas’

con Sabrina Leitis y Gustavo Ponce.

Canal Om

17-19 Retiro

‘Yoga & la astrología del amor’

con Sebastián Caussade.

Canal Om

Marzo

17-19 Retiro con Gustavo Ponce.

Canal Om

31 marzo-2 de abril Retiro

con Andrea Dinamarca.

Canal Om

7-30 Curso de Introducción al yoga

con Gustavo Ponce

y Swami Ekananda

Yogashala

Abril

Abril 8/Noviembre 25

Curso formación yoga adulto

Yogashala

Cuso formación niños y adolescentes

Yogashala

www.yogashala.cl

222331524

www.canalom.cl

reservas@canalom.cl

+56963642131